Bocce, l’Italia conquista l’oro nella petanque ai Mondiali di Digione

Il 51° Mondiale di bocce si tinge d’azzurro: l’Italia, dopo 45 anni diventa campionessa iridata nella petanque grazie alla selezione composta da Andrea Chiapello, Alessio Cocciolo, Davide Laforè e Diego Rizzi, e guidata dal commissario tecnico Riccardo Capaccioni e dal capodelegazione Vincenzo Santucci.

Dopo sei semifinali perse ed il bronzo iridato a Santa Susanna nel 2021, l’Italia sale sul gradino più alto del podio superando tutte le avversarie con evidente superiorità, per un totale di 117 punti fatti e 43 subiti, con un solo incontro ostico ed equilibrato, quello dei quarti di finale contro il Benin, vinto col punteggio di 13-11.

In finale gli azzurri hanno poi sconfitto il Madagascar, rivelazione del torneo, che in semifinale aveva battuto la Francia, padrona di casa e favorita per il titolo, con un netto 13-3, risultato che aveva fatto dei malgasci la grande sorpresa della manifestazione, considerato anche l’oro centrato nel tiro di precisione.