Bocce, show dell’Italia ai Mondiali! Due ori e pioggia di medaglie

Anche le bocce si uniscono al trionfale fine settimana a livello sportivo dell’Italia: ai Mondiali della specialità volo, andati in scena a Martigues, in Francia, gli azzurri centrano due ori, quattro argenti e due bronzi, per complessivi otto podi iridati.

Titolo di campioni del mondo per Alex Zoia e Ivan Soligon nella coppia under 23 e per Gabriele Graziano nel tiro di precisione under 23, argenti per Simone Mana e Matteo Bardella nella coppia under 18, per Stefano Aliverti nel tiro progressivo under 23, per Serena Traversa ed Emanuele Ferrero nella staffetta mista, e per Matteo Golfetto e Mattia Falconieri nel tiro di precisione under 18, bronzi per Stefano Pegoraro nel tiro progressivo senior e per Mattia Falconieri nell’individuale under 18.

Così il presidente federale Marco Giunio De Sanctis: “I complimenti vanno ai tre neo-campioni del Mondo, Alex Zoia, Ivan Soligon e Gabriele Graziano, che hanno permesso che l’Inno di Mameli facesse da cornice alle premiazioni al bocciodromo di Martigues. Le otto medaglie sono un buon bottino per la delegazione guidata da Enrico Birolo e dei ct Piero Amerio e Carlo Pastre“.

Conclude il numero uno italiano delle bocce: “È pur vero che si è trattata di una rassegna iridata con poche Nazioni, ma il valore di un Mondiale è sempre assoluto e, quindi, la soddisfazione per i risultati raggiunti è grande. Non mi stancherò mai di ripeterlo. Per dare una nuova immagine allo sport delle bocce a livello internazionale è necessario che ci sia un organismo unitario in grado di dettare una linea comune e unitaria, non solo politica, ma anche per l’organizzazione di questi importanti eventi“.

Foto: Federbocce