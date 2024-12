Biathlon, World Team Challenge 2024: le coppie partecipanti

La Coppa del Mondo 2024-2025 di biathlon si è presa una pausa per le festività natalizie e la ritroveremo dal 9 al 12 gennaio sulle nevi di Oberhof (Germania). Lo sport con sci stretti e carabina però ci accompagnerà a chiusura del 2023 con la consueta kermesse del World Team Challenge Auf Schalke, in programma sabato 28 dicembre alla Veltins Arena di Gelsenkirchen (Germania).

Un format all’insegna dello spettacolo. Dieci coppie al via, un uomo e una donna, che si sfidano in una competizione particolare, con una mass start seguita da un inseguimento a staffetta che partirà con distacchi dimezzati rispetto alla gara precedente. Alle 18.10 si disputerà la mass start, poi dalle 19.27 andrà in scena la pursuit che definirà i vincitori della prova.

L’Italia non sarà presente. Dorothea Wierer aveva spesso partecipato a questa competizione, vincendola nel 2018 in coppia con Lukas Hofer, ma in questa circostanza ha preferito rinunciare visti alcuni problemi fisici patiti in questa parte di stagione e volendo dare priorità alle gare del massimo circuito internazionale. Una decisione simile a quella di Lisa Vittozzi che sta recuperando la miglior forma, dopo aver saltato le prime tre tappe della Coppa del Mondo per problematiche alla schiena.

Ci saranno in gara due coppie di casa, ovvero Vanessa Voigt/Justus Strelow e Franziska Preuss (leader della Coppa del Mondo)/Philipp Nawrath, ma fari puntati anche su Julia Simon e Fabien Claude (Francia), vittoriosa l’anno scorso, e su Karoline Offigstadt Knotten/Sturla Holm Laegreid (Norvegia), che andranno considerati per il successo.

A completare il quadro dei partecipanti saranno Anna Magnusson/Jesper Nelin (Svezia), Jessica Jislova/Michal Krcmar (Cechia), Baiba Bendika/Andrejs Rastorgujevs (Lettonia), Juliya Dzhyma/Dmytro Pidruchnyi (Ucraina), Anna Gandler/Simon Eder (Austria) e Lotte Lie/Florent Claude (Belgio).