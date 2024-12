Biathlon, fatti e cifre maschili Coppa del Mondo Kontiolahti 2024. Johannes Bø suonerà la nona sinfonia?

La macro-tappa d’apertura della Coppa del Mondo di biathlon entra davvero nel vivo dopo aver vissuto un autentico prologo nel weekend. Le prove a squadre disputatesi nei giorni scorsi sono state una sorta di prova generale in vista delle prime tre gare individuali.

Va rimarcata la presenza di una mass start, dinamica totalmente inedita nella storia del circuito maggiore. Mai si era disputata una partenza in linea così presto, generalmente si attendeva la terza tappa della stagione. Interessante novità, comunque, poiché va a premiare gli atleti più in forma ai nastri di partenza dell’inverno.

Sino a oggi, il comprensorio di Kontiolahti ha organizzato 42 gare maschili di primo livello, tutte valevoli per la Sfera di cristallo. Le competizioni si dividono in 6 individuali, 19 sprint, 14 inseguimenti e 3 mass start.

BIATHLON – COPPA DEL MONDO

TAPPA N° 1 – SETTORE MASCHILE

Località: Kontiolahti (Finlandia)

Prima tappa di Coppa del Mondo ospitata: marzo 1990

Si è gareggiato l’ultima volta nel: dicembre 2022

Grandi eventi organizzati:

Mondiali 1999 e 2015

PROGRAMMA DELLA SETTIMANA

Martedì: Individuale (variante “short”)

Venerdì: Sprint

Domenica: Mass Start

ATLETA PIU’ VINCENTE IN ASSOLUTO

BØ Johannes Thingnes [NOR] – 8 vittorie

(6 SP, 2 PU) da marzo 2014 a dicembre 2022

ALBO D’ORO ULTIMO QUINQUENNIO

2020 {marzo} (SP) – BØ Johannes Thingnes [NOR]

2020 {marzo} (PU) – FOURCADE Martin [FRA]

2020 {novembre} (IN) – LÆGREID Sturla Holm [NOR]

2020 {novembre} (SP) – BØ Johannes Thingnes [NOR]

2020 {dicembre} (SP) – BØ Tarjei [NOR]

2020 {dicembre} (PU) – SAMUELSSON Sebastian [SWE]

2022 {marzo} (SP) – FILLON MAILLET Quentin [FRA]

2022 {marzo} (PU) – FILLON MAILLET Quentin [FRA]

2022 {novembre} (IN) – PONSILUOMA Martin [SWE]

2022 {dicembre} (SP) – BØ Johannes Thingnes [NOR]

2022 {dicembre} (PU) – BØ Johannes Thingnes [NOR]

ATLETI IN ATTIVITA’ GIA’ SALITI SUL PODIO

11 (8-1-2) – BØ Johannes Thingnes [NOR]

4 (2-1-1) – FILLON MAILLET Quentin [FRA]

4 (1-0-3) – BØ Tarjei [NOR]

3 (1-2-0) – LÆGREID Sturla Holm [NOR]

3 (0-0-3) – JACQUELIN Emilien [FRA]

2 (1-1-0) – SAMUELSSON Sebastian [SWE]

2 (1-0-1) – PONSILUOMA Martin [SWE]

1 (1-0-0) – FAK Jakov [SLO]

1 (0-1-0) – LAPSHIN Timofey [RUS]

1 (0-1-0) – EDER Simon [AUT]

1 (0-1-0) – RASTORGUJEVS Andrejs [LAT]

1 (0-1-0) – CLAUDE Fabien [FRA]

1 (0-1-0) – ANDERSEN Filip Fjeld [NOR]

1 (0-1-0) – HARTWEG Niklas [SUI]

1 (0-0-1) – HOFER Lukas [ITA]

1 (0-0-1) – KÜHN Johannes [GER]

1 (0-0-1) – ZOBEL David [GER]

1 (0-0-1) – REES Roman [GER]

N.B. : vengono riportati tutti gli uomini formalmente in attività, al lordo di eventuali embarghi, squalifiche o impedimenti di altra natura.

NAZIONI, PODI E VITTORIE

36 (16-9-11) – NORVEGIA

26 (8-12-6) – FRANCIA

24 (7-4-13) – GERMANIA [All-Inclusive]

11 (3-3-5) – RUSSIA

6 (3-1-2) – SVEZIA

5 (2-3-0) – AUSTRIA

5 (1-2-2) – ITALIA

4 (0-2-2) – REP.CECA

2 (1-1-0) – POLONIA

2 (0-1-1) – SVIZZERA

1 (1-0-0) – SLOVENIA

1 (0-1-0) – CANADA

1 (0-1-0) – LETTONIA

1 (0-1-0) – URSS

1 (0-1-0) – USA

I PODI ITALIANI DEL PASSATO

Vittorie

17 marzo 1990 – ZINGERLE Andreas (IN)

2° posto

12 febbraio 1999 – FAVRE Patrick (SP) {Mondiali}

14 marzo 2010 – DE LORENZI Christian (PU)

3° posto

18 marzo 1993 – PASSLER Johann (IN)

6 marzo 2022 – HOFER Lukas (PU)

ITALIANI, PRECEDENTI UOMINI IN ATTIVITA’

HOFER Lukas

Gare disputate: 21

Podi: 1

Ingressi nella top-ten: 7

GIACOMEL Tommaso

Gare disputate: 7

Miglior risultato: 30° posto (PU dicembre 2022)

BIONAZ Didier

Gare disputate: 9

Miglior risultato: 34° posto (PU marzo 2022)

BRAUNHOFER Patrick

Gare disputate: 5

Miglior risultato: 24° posto (IN novembre 2022)

Vantano presenze senza ingressi in zona punti anche Daniele Cappellari e David Zingerle.