Biathlon, anche quest’anno l’Italia non sarà al World Team Challenge

Per il secondo anno consecutivo, l’Italia non sarà al via del World Team Challenge, la popolare kermesse di biathlon ormai diventata una tradizione natalizia, soprattutto in Germania, dove l’evento ha luogo. Nel Paese teutonico, l’appuntamento è colloquialmente chiamato “Biathlon auf Schalke”, perché di disputa all’interno dello stadio della squadra di calcio Schalke 04.

Il club di Gelsenkirchen, un tempo capace di lottare per il successo in Bundesliga e di vincere coppe europee, è nel frattempo caduto in disgrazia (attualmente vegeta a centro classifica nell’equivalente tedesco dell’italica Serie B). Lo stadio resta però un gioiello ed è una struttura all’avanguardia, tanto da essere utilizzata per l’organizzazione di eventi di carattere internazionale.

Non è certo decaduto neppure il World Team Challenge, che resta molto seguito in Germania e rappresenta un autentico antipasto delle tappe di Coppa del Mondo di Oberhof e Ruhpolding. È una sorta di festa, incastonata fra Natale e Capodanno, propedeutica ad accendere l’interesse per il biathlon anche nel pubblico generalista germanico in vista delle gare del massimo circuito successive.

Si parla, appunto, di kermesse. Non di agonismo. La manifestazione è a inviti e le coppie vengono chiamate, pattuendo anche un ovvio compenso composto da una base economica garantita alla quale si aggiunge il montepremi conseguito in base alla posizione finale.

L’Italia, vincitrice nel 2018 con il tandem Wierer/Hofer, non ci sarà. Verosimilmente gli azzurri invitati hanno declinato la richiesta degli organizzatori, effettuata a tempo debito (settimane, se non mesi orsono). Se chi di dovere ha ritenuto più utile evitare la trasferta a Gelsenkirchen, ha fatto benissimo. I risultati che contano sono quelli della Coppa del Mondo, non certo quelli delle feste nazionalpopolari.