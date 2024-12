Basket: Gianni Petrucci resta presidente FIP, sesto mandato nel quadriennio 2025-2028

Gianni Petrucci è stato rieletto Presidente della Federazione Italiana Pallacanestro. Si tratta del sesto mandato (due dal 1992 al 1999, gli altri dal 2013) per l’ex numero 1 del CONI, che rimarrà dunque ancora per il quadriennio 2025-2028 alla guida del basket tricolore.

Nell’elezione, la quota andata a Petrucci corrisponde a 68 voti, contro i 23 avuti dal candidato alternativo, Guido Valori. Sono state 5 le schede bianche, e 96 erano i voti a disposizione nella tornata elettorale svoltasi a Roma.

In percentuale, questo si traduce nel 70,83% per Petrucci e nel 23,96% per Valori. Va ricordato che, qualora nessun candidato avesse raggiunto il 66,7% delle preferenze, si sarebbe dovuto procedere a nuove elezioni in un secondo momento, ma Petrucci non avrebbe potuto prendervi parte.

Già con gli attuali 18 anni complessivi di presidenza, che diventeranno 22 al 2028, Petrucci è largamente il presidente federale di più lungo corso nella storia della FIP, avendo superato i 16 anni di durata della gestione di Enrico Vinci, dal 1976 al 1992.