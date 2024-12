Basket femminile, Campobasso e Sesto San Giovanni passano al secondo turno della Coppa Italia

Domenica di Coppa Italia per la Serie A1 di basket femminile, con le ultime due sfide disputate nel tardo pomeriggio (Campobasso-Brixia e Sesto San Giovanni-Faenza) per il primo turno sulla strada verso la Final Four: ecco come sono andate.

LA MOLISANA MAGNOLIA CAMPOBASSO*-RMB BRIXIA 97-82 (trova San Martino di Lupari)

La Molisana Magnolia Campobasso non trema di fronte al pubblico amico e vince battendo la RMB Brixia per 97-82 e centrando così il secondo turno dove incrocerà l’Alama San Martino di Lupari. Primo quarto favorevole alle padrone di casa che provano ad imporre il proprio ritmo (22-16), con la RMB che reagire nella frazione seguente pareggiando prima i conti (39-39) e ricucendo poi lo strappo a due sole lunghezze prima di rientrare negli spogliatoi per l’intervallo lungo (43-41). Nella ripresa la partita prosegue sul filo dell’equilibrio fino a quando la Magnolia ha aumentato i giri del proprio motore volando a +11 (67-56), piazzando un parziale micidiale di 12-0 che porta le molisane a +19 dopo 30’ (81-62). Ultima frazione quindi di pura gestione per le padrone di casa, con la Brixia che cerca più che altro di limitare i danni per il 97-82 con cui Campobasso passa al secondo turno.

TOP SCORER

Campobasso: Kunaiyi-Akpanah 20, Quinonez 18, Scalia 15

Brescia: Evans 20, Estebas e Tagliamento 15

GEAS SESTO SAN GIOVANNI* – E-WORK FAENZA 91-58(trova Tortona)

Anche la Geas Sesto San Giovanni rispetta il fattore campo, prevalendo nettamente sull’E-Work Faenza per 91-58 in un match già indirizzato al secondo quarto. Le lombarde iniziano bene la sfida con un break di 10-0, con le romagnole che faticano a contenere l’attacco della Geas ritrovandosi sotto di dieci punti alla prima sirena (23-13). Nel secondo quarto Sesto San Giovanni scappa letteralmente nel punteggio, con un parziale interno di 29-2 che spacca in due la partita e consente alle padrone di casa di volare a +37 (52-15). Nonostante l’ampio margine la Geas non alza il piede dall’acceleratore ed incrementa ulteriormente il vantaggio sulle romagnole fino al +48 (68-20), con l’E-Work che ha un timido sussulto nella frazione conclusiva dove riesce a rosicchiare qualche punto per rendere meno pesante il passivo: finisce 91-58, con Sesto San Giovanni che incrocerà Tortona sulla strada verso la Final Four.

TOP SCORER

Sesto San Giovanni: Moore 21, Conte 20, Conti 11

Faenza: Turel 20, Porcu 9, Roumy 7