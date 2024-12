Australian Open 2025, assegnate nove wild card. Invito anche per Stan Wawrinka

La nuova stagione tennistica è ormai alle porte e come sempre si partirà dall’emisfero australe. Il culmine saranno ovviamente gli Australian Open, in programma dal 12 al 25 gennaio. Oggi sono state assegnate le prime nove wild card per il tabellone principale ed una di queste è stata assegnata a Stan Wawrinka, campione a Melbourne nel 2014.

Queste le parole dello svizzero: “Sono incredibilmente grato di aver ricevuto una wild card per l’Australian Open nel 2025. Melbourne ha un posto speciale nel mio cuore, è dove ho vinto il mio primo Grande Slam ed è una delle più grandi soddisfazioni della mia carriera. La città, la gente, il calore del pubblico e l’atmosfera elettrica rendono l’Australian Open così speciale per me e non vedo l’ora di tornare in campo a Melbourne”.

Le altre wild card sono state assegnate tutte a giocatori locali. Spiccano quelle nel tabellone femminile per Daria Saville e Ajla Tomljanovic, quest’ultima che cerca di risalire la classifica dopo un 2024 condizionato dai tantissimi problemi fisici.

WILD CARD AUSTRALIAN OPEN 2025

TABELLONE MASCHILE

Stan Wawrinka (Svizzera)

Tristan Schoolkate (Australia)

James McCabe (Australia)

Li Tu (Australia)

TABELLONE FEMMINILE

Daria Saville (Australia)

Ajla Tomljanovic (Australia)

Emerson Jones (Australia)

Talia Gibson (Australia)

Maya Joint (Australia)