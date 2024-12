Atletica, Marta Zenoni vince il l’Eset Cross a Milano. Palmero si impone in Sardegna

Marta Zenoni ha vinto l’Eset Milano Cross Challenge, andato in scena presso il Parco Monte Stella nel capoluogo lombardo. L’azzurra ha completato i cinque chilometri in zona San Siro con il tempo di 15:52, mettendosi subito in mostra dopo il successo ottenuto settimana scorsa nella staffetta mista degli Europei di Cross. La bergamasca ha ampiamente preceduto l’ungherese Lilla Bohm (16:10) e Linda Palumbo (16:28), che ha avuto la meglio su Nicole Reina (16:30).

Sul fronte maschile, invece, la ribattezzata “montagnetta” ha visto il successo del magiaro Istvan Palkovits (13:52), bravo a precedere Francesco Alliegro (13:59) e Samuel Medolago (13:59), mentre Konjoneh Maggi ha rinunciato a causa di un attacco febbrile dopo essersi messo in mostra tra gli under 23 durante la rassegna continentale di Antalya (Turchia). Elisa Palmero ha invece dettato legge nel Cross di Santa Cristina, disputato a Paulilatino (in provincia di Oristano): regolate Micol Majori e Gaia Colli dopo sei chilometri.