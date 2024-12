Atletica, la BOclassic riceve la prestigiosa Heritage Plaque e i complimenti di Coe. Martedì la gara con Battocletti

La BOclassic ha ricevuto il prestigiosissimo riconoscimento della Heritage Plaque, la targa che World Athletics assegna ai luoghi simbolo dell’atletica mondiale, riconoscendone il contributo nello sviluppo della disciplina al di fuori degli stadi. Il tradizionale appuntamento di San Silvestro, che martedì 31 dicembre 2024 festeggerà la sua cinquantesima edizione tra le vie del centro di Bolzano, è stata la prima gara di questo tipo in Europa, sull’impronta di quella nata nel 1925 a San Paolo del Brasile.

Tra qualche giorno vedremo all’opera Nadia Battocletti, che vorrà mettere la ciliegina sulla torta a un 2024 da favola: l’argento olimpico dei 10.000 metri punterà a bissare il successo ottenuto dodici mesi fa. L’azzurra sarà tra le favorite della vigilia in una kermesse vinta per cinque volte dall’ucraino Serhiy Lebid e in sei occasioni dall’etiope Berhane Adere.

Sebastian Coe, Presidente di World Athletics, si è complimentato con gli organizzatori dell’evento: “L’eccellente reputazione internazionale attrae ogni anno un cast stellare. Vivian Cheruiyot, Berhane Adere, Tegla Loroupe, Uta Pippig, Elly van Hulst, Edwin Soi, Daniel Komen, Salvatore Antibo, Emiel Puttemans e Dietmar Millonig sono soltanto alcuni dei grandi nomi dell’atletica che hanno trionfato dal 1975. Nel corso dei suoi cinquant’anni, la BOclassic è diventata parte integrante del tessuto sociale di Bolzano, con i cittadini che si riversano nelle strade per partecipare alle corse amatoriali o per sostenere tutti i partecipanti. Siamo lieti di celebrare questo anniversario con l’assegnazione della World Athletics Heritage Plaque“.

Grande soddisfazione da parte del responsabile del team organizzatore Christiane Warasin e del presidente Andreas Widmann (numero uno della società Läufer Club Bozen Raiffeisen): “Felici e orgogliosi di aver raggiunto la pietra miliare delle 50 edizioni: non è un traguardo, ma, speriamo, un punto di partenza per altrettante edizioni di altissimo livello”.