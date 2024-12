Atletica, 120 giovani azzurri in raduno tra Formia e Tirrenia verso la nuova stagione

Da giovedì 2 a domenica 5 gennaio si svolgerà un doppio raduno giovanile per inaugurare ufficialmente il 2025. Chiamati a raccolta complessivamente 120 atleti tra juniores (nati nel 2006 e 2007) e allievi (2008 e 2009), di cui 61 saranno impegnati al Centro di preparazione olimpica di Formia (velocità, ostacoli, salti e prove multiple) e 59 al CPO di Tirrenia (mezzofondo, marcia e lanci).

I migliori giovani talenti dell’atletica leggera italiana cominceranno così la preparazione in vista delle competizioni internazionali in programma nel 2025, con il mirino puntato soprattutto sui Campionati Europei Under 20 di Tampere, in Finlandia, dal 7 al 10 agosto.

Tra i convocati spiccano i medagliati di bronzo degli ultimi Mondiali U20, il marciatore Giuseppe Disabato e la triplista Erika Saraceni, oltre a tutti i campioni d’Europa U18 individuali in carica: gli sprinter Diego Nappi ed Elisa Valensin, l’ostacolista Kyan Escalona, i marciatori Alessio Coppola e Serena Di Fabio, il giavellottista Pietro Villa. Presenti anche due velociste estremamente interessanti come Margherita Castellani e Kelly Ann Doualla.

CONVOCATI RADUNO FORMIA

Velocità Fabrizio CAPORUSSO Libertas Atletica Forlì

Velocità Francesco DE SANTIS Atl. Stud. Rieti Andrea Milardi

Velocità Leo Omar DOMENIS Trieste Atletica

Velocità Riccardo FUMAGALLI Daini Carate Brianza

Velocità Simone GILIBERTO Siracusatletica

Velocità Valerio MAZZILLI Asd Romatletica

Velocità Matteo MIOLA C.U.S. Padova

Velocità Diego NAPPI Atl. Legg. Porto Torres

Velocità Francesco PAGLIARINI Atletica Fano Techfem

Velocità Daniele SALEMI Siracusatletica

Velocità Alessandro TROTTO A.S.D. Pontevecchio Bologna

Ostacoli Tommaso ARDIZZONE Fiamme Gialle G. Simoni

Ostacoli Paolo BOLOGNESI Edera Atletica Forlì

Ostacoli Kyan Daniel D. ESCALONA A.S.D. Kronos Roma

Ostacoli Alberico GHEDINA Atletica Meneghina

Ostacoli Adam GOUEM Edera Atletica Forlì

Ostacoli Giulio MANZI Asd Virtus Sez. Atl. Emilsider

Ostacoli Diego MANCINI Atl. Stud. Rieti Andrea Milardi

Ostacoli Matteo TOGNI Bergamo Stars Atletica

Salti Leonardo GASTALDELLO A.S.D. Team Treviso

Salti Daniele Leonardo INZOLI Atl. Riccardi Milano 1946

Salti Rocco MARTINELLI Atl. Bergamo 1959 Oriocenter

Salti Francesco Efeosa CROTTI Cus Pro Patria Milano

Salti Aldo ROCCHI A.S.D. Atletica Futura Roma

Salti Massimo MAGAGNA G.S. Fiamme Oro Padova

Salti Mattia BEDA SSD Nissolino Sport SRL ASU

Salti Gabriele BELARDI A.S.D. Elite Academy Bari

Salti Leonardo SCALON Battaglio C.U.S. Torino Atl.

Prove Multiple Matteo SORCI Atletica Perugia Team SSD A RL

Velocità Caterina CALIGIANA Atl. Capanne Pro Loco Athl. Team

Velocità Elena CAMBIOLO U.S. Quercia DAO Conad

Velocità Viola CANOVI ASD La Fratellanza 1874

Velocità Alice CASAGRANDE Bracco Atletica

Velocità Margherita CASTELLANI Atl. Arcs Cus Perugia

Velocità Kelly Ann DOUALLA Cus Pro Patria Milano

Velocità Zoe FIORENTINI Atletica 85 Faenza

Velocità Laura FRATTAROLI As Tespiense Quartu

Velocità Elisa MARCELLO Atl. Valeria

Velocità Alice PAGLIARINI G.A. Fiamme Gialle

Velocità Melissa TURCHI ASD La Fratellanza 1874

Velocità Valentina VACCARI Atl. Bergamo 1959 Oriocenter

Velocità Elisa VALENSIN Atl. Bergamo 1959 Oriocenter

Ostacoli Maria Giulia ALLIEVI Bergamo Stars Atletica

Ostacoli Sofia COPIELLO Atletica Vicentina

Ostacoli Veronica CIOCCOLONI A.S.D. P. Astra Atletica

Ostacoli Benedetta FALLETI Atletica Canavesana

Ostacoli Matilda LUI Cus Pro Patria Milano

Ostacoli Vittoria MASIERO Assindustria Sport

Ostacoli Alessia SUCCO Atletica Settimese

Ostacoli Greta VUOLO Atl. Bergamo 1959 Oriocenter

Salti Ylenia BERNARDO Atl. Stud. Rieti Andrea Milardi

Salti Ludovica DUCHI Atletica Trento

Salti Sofia GORGOSALICE GA Aristide Coin Venezia 1949

Salti Valentina PRATICO’ Fiamme Gialle G. Simoni

Salti Erika Giorgia A. SARACENI Bracco Atletica

Salti Elisa VALENTI A.S. Dil. Atletica Siracusa

Salti Alessandra Martina GELPI Atl. Bergamo 1959 Oriocenter

Salti Elena MARCHIONNI Collection Atletica Sambenedettese

Prove Multiple Rita MANFREDINI ASD La Fratellanza 1874

Prove Multiple Matilde MORBIN Atletica Vicentina

Prove Multiple Isabella PASTORE Atl. Stronese-Nuova Nordaffari

CONVOCATI RADUNO TIRRENIA

Mezzofondo Riccardo AMBROSIO Atl. Gavirate

Mezzofondo Riccardo ANDREATTA Atletica Rotaliana

Mezzofondo Luca BORZI S.S. Lazio Atletica Leggera

Mezzofondo Alessandro CASONI Calcestruzzi Corradini Excels.

Mezzofondo Luca CAVAZZUTI Siracusatletica

Mezzofondo Latena CERVONE UISP Atletica Siena

Mezzofondo Luca COPPOLA A.S.D. Pol. Real Paceco

Mezzofondo Marco COPPOLA A.S.D. Pol. Real Paceco

Mezzofondo Lorenzo FORNI Atl. Lecco-Colombo Costruz.

Mezzofondo Andreas GHILARDUCCI A.S. Atletica Virtus Lucca

Mezzofondo Nicola GIRARDINI U.S. Quercia DAO Conad

Mezzofondo Alessandro MOSER Lagarina Crus Team

Mezzofondo Fabio MOZZI U.S. Quercia DAO Conad

Mezzofondo Enrico RICCI Atletica Ravenna

Mezzofondo Alessandro SANTANGELO A.S. Atletica Virtus Lucca

Mezzofondo Riccardo SERAFINI Athletic Club Firex Belluno

Mezzofondo Manuel ZANINI Varese Atletica A.S.D.

Marcia Matteo ARISI C.U.S. Parma

Marcia Alessio COPPOLA Trieste Atletica

Marcia Giuseppe DISABATO Amatori Atl. Acquaviva

Marcia Omar MORETTI Atletica Livorno

Marcia Alessandro REBOSIO P.B.M. Bovisio Masciago

Marcia Nicolò VIDAL P.B.M. Bovisio Masciago

Lanci Mattia BARTOLINI Atletica Grosseto Banca Tema

Lanci Davide CAMILLI Fiamme Gialle G. Simoni

Lanci Pietro COLONNELLA ASA Ascoli Piceno

Lanci Francesco D’ANGELO A.S.D. Pietro Mennea Atletica

Lanci Leonardo DI MUGNO Atl. Stud. Rieti Andrea Milardi

Lanci Antonio DI PALMA Ideatletica Aurora

Lanci Tommaso MONDELLO A.S.D. C.U.S. Genova

Lanci Tommaso SUTTORA Atl. Vis Nova Giussano

Lanci Pietro VILLA A.S.D. Kronos Roma

Mezzofondo Maddalena ARTESI Bracco Atletica

Mezzofondo Diletta BALLERINI Atletica 2005

Mezzofondo Giulia BERNINI Toscana Atl. Empoli Nissan

Mezzofondo Lorenza DE NONI Atletica Silca Conegliano

Mezzofondo Licia FERRARI S.A. Valchiese

Mezzofondo Sofia FERRARI Calcestruzzi Corradini Excels.

Mezzofondo Elena IRBETTI ASD Atletica Spezia Duferco

Mezzofondo Giulia MACCHI Bracco Atletica

Mezzofondo Giorgia MARTINI Atletica Firenze Marathon S.S.

Mezzofondo Melania REBULI Atletica Silca Conegliano

Mezzofondo Alice ROSA BRUSIN ASDP Atletica Pinerolo

Mezzofondo Viviana SALONIA Siracusatletica

Marcia Serena DI FABIO Polisportiva Tethys Chieti

Marcia Elisa MARINI CUS Macerata

Marcia Beatrice PALMONARI Atletica Lugo

Marcia Silvia PARENTE Polisportiva Tethys Chieti

Lanci Valeria ARTURI Battaglio C.U.S. Torino Atl.

Lanci Elettra BERNARDIS Atletica Malignani Libertas UD

Lanci Elisa CORTESI Libertas Atletica Forlì

Lanci Sofia FRIGERIO Bracco Atletica

Lanci Aurora GIARDINIERI ASA Ascoli Piceno

Lanci Giorgia LIGUORI Atletica Livorno

Lanci Anita NALESSO Trevisatletica

Lanci Vittoria RAPETTI Atl. Alessandria

Lanci Martina RICCI Atl. Pietrasanta Versilia

Lanci Emma VERONESE G.S. Fiamme Oro Padova

Lanci Celeste ZANNA ASD Acsi Italia Atletica