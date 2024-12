Alexander Zverev: “Ho perso tante partite per stanchezza nel 2024”

Alexander Zverev inizia una nuova stagione come uno dei candidati al successo negli Slam, essendo numero 2, ma non avendo mai centrato quest’obiettivo a differenza di Jannik Sinner (n.1) e di Carlos Alcaraz (n.3). Sascha è protagonista nella United Cup 2025 tra le fila della Germania e l’obiettivo è trovare la forma per essere al meglio agli Australian Open.

Nel 2024 il tedesco si è spinto alle semifinali, venendo sconfitto dal russo Daniil Medvedev, che avrebbe poi perso il confronto finale con Sinner a Melbourne: “Penso che l’ultima stagione sia stata abbastanza buona per me dal punto di vista del servizio, probabilmente la migliore statisticamente che abbia mai avuto. Ho avuto un piccolo problema al gomito nelle ultime settimane e penso che la mia velocità debba ancora aumentare, ma sono soddisfatto“, ha raccontato in conferenza stampa Zverev.

Focus sulla preparazione fisica: “Per quanto mi riguarda, il lavoro sulla parte atletica è stata la più importante di tutta la pre-season. L’anno scorso quando ho perso, spesso è stato perché ero stanco: contro Medvedev a Melbourne avevo la febbre, mentre contro Alcaraz a Parigi non avevo troppe energie. Dovrò evitare di disperderle nel corso di un grande torneo se voglio vincere“.

Vedremo il campo cosa sentenzierà in proposito, dal momento che il teutonico ha spesso mancato l’appuntamento più dal punto di vista mentale, non avendo la decisione in talune circostanze di andarsi a prendere il punto.