Nuoto, Alberto Razzetti argento ai Mondiali: “Sono fiero di me, non facevo il personale da tre anni”

Alberto Razzetti ha conquistato la medaglia d’argento sui 200 misti ai Mondiali di nuoto in vasca corta, incominciati oggi a Budapest (Ungheria). L’azzurro si è distinto soprattutto nella frazione a rana ed è riuscito a inserirsi in seconda posizione, andando poi a toccare la pista con il tempo di 1:50.88, preceduto dallo statunitense Shaine Casas (1:49.51, secondo crono della storia).

Il 25enne ha scalato un gradino del podio dopo il bronzo di tre anni fa ad Abu Dhabi e ha migliorato il suo record italiano ottenuto proprio in quella circostanza (1:51.54, oggi si è migliorato di quasi sette decimi). Il ligure, bravissimo a stringere i denti nella frazione a dorso, ha così regalato all’Italia il primo alloro di questa rassegna iridata nella vasca da 25 metri.

Alberto Razzetti ha manifestato la propria soddisfazione ai microfoni della Rai: “Sono fiero di me. Sono contentissimo, ci tenevo tanto a iniziare col piede giusto. Volevo migliorare, non facevo il personale da Abu Dhabi: sono soddisfatto del tempo, era tanto che cercavo di farlo. Sapevo che eravamo tutti sullo stesso livello: non sapevo Casas, che a volte ha delle gare che gli vengono meno bene, oggi gli è venuta molto bene. Alla fine ho visto che eravamo tutti più o meno lì. Domani riposo poi farò i 200 delfino, la 4×200 e i 400 misti“.