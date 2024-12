A che ora lo sci alpino oggi in tv: startlist superG Bormio e slalom Semmering, programma, streaming

Siamo pronti per vivere le gare della domenica della Coppa del Mondo di sci alpino 2024-2025. Ci attendono due appuntamenti di estrema importanza per i due comparti. Le donne saranno di scena in quel di Semmering (Austria) per la seconda prova tecnica dopo il successo di Federica Brignone di ieri, mentre gli uomini chiuderanno il programma di Bormio con Dominik Paris che proverà a rifarsi sulla “sua” Stelvio dopo la discesa da dimenticare di ieri.

La giornata odierna come si svilupperà? Si inizierà alle ore 10.00 con la prima manche dello slalom femminile di Semmering (Austria) sulla pista denominata “Panorama”. La seconda manche, che andrà a decretare vincitrice e podio, invece, prenderà il via alle ore 13.30. Per quanto riguarda il Circo Bianco al maschile, invece, si gareggerà alle ore 11.30 sulla pista “Stelvio”, in occasione del superG, dopo che nella giornata di ieri gli specialisti della velocità hanno gareggiato nella discesa.

Come seguire l’evento in tv? Le gare di Bormio e Semmering saranno visibili su Eurosport 1 (210) e RaisportHD (227 di Sky e 8 dgt). In streaming si potrà seguire su discovery+, DAZN, NOW e SkyGO. OA Sport, come sempre, vi garantirà la DIRETTA LIVE scritta di ogni manche o gara.

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO OGGI

Domenica 29 dicembre

Ore 10.00 Prima manche slalom Semmering – diretta su Eurosport 1 (210) e RaisportHD (227 di Sky e 8 dgt)

Ore 11.30 superG maschile di Bormio – diretta su Eurosport 1 (210) e RaisportHD (227 di Sky e 8 dgt)

Ore 13.30 Seconda manche slalom Semmering – diretta su Eurosport 1 (210) e RaisportHD (227 di Sky e 8 dgt)

LA STARTLIST DELLA PRIMA MANCHE DELLO SLALOM DI SEMMERING

1 206355 DUERR Lena 1991 GER Head

2 385116 LJUTIC Zrinka 2004 CRO Atomic

3 516562 RAST Camille 1999 SUI Head

4 516280 HOLDENER Wendy 1993 SUI Head

5 506399 HECTOR Sara 1992 SWE Head

6 506146 SWENN LARSSON Anna 1991 SWE Head

7 56388 LIENSBERGER Katharina 1997 AUT Rossignol

8 565491 DVORNIK Neja 2001 SLO Fischer

9 107427 ST-GERMAIN Laurence 1994 CAN Rossignol

10 56253 HUBER Katharina 1995 AUT Fischer

11 516528 MEILLARD Melanie 1998 SUI Rossignol

12 426100 HOLTMANN Mina Fuerst 1995 NOR Atomic

13 805009 COLTURI Lara 2006 ALB Blizzard

14 539909 MOLTZAN Paula 1994 USA Rossignol

15 56315 TRUPPE Katharina 1996 AUT Voelkl

16 565463 SLOKAR Andreja 1997 SLO Nordica

17 299699 PETERLINI Martina 1997 ITA Rossignol

18 198215 POGNEAUX Chiara 2002 FRA Rossignol

19 155728 DUBOVSKA Martina 1992 CZE Kaestle

20 198176 LAMURE Marie 2001 FRA Rossignol

21 507325 OEHLUND Cornelia 2005 SWE Head

22 507168 AICHER Emma 2003 GER Head

23 565401 BUCIK JOGAN Ana 1993 SLO Salomon

24 56392 GRITSCH Franziska 1997 AUT Blizzard

25 507109 ARONSSON ELFMAN Hanna 2002 SWE Rossignol

26 107747 SMART Amelia 1998 CAN Atomic

27 198177 BRECHE Clarisse 2001 FRA Rossignol

28 6295165 ROSSETTI Marta 1999 ITA Head

29 6536392 HURT A.J. 2000 USA Head

30 426193 STJERNESUND Thea Louise 1996 NOR Rossignol

31 516504 DANIOTH Aline 1998 SUI Head

32 516426 STOFFEL Elena 1996 SUI Dynastar

33 6295075 DELLA MEA Lara 1999 ITA Fischer

34 507046 BOSTROEM MUSSENER Moa 2001 SWE Rossignol

35 355061 HILZINGER Jessica 1997 GER Head

36 6536171 HENSIEN Katie 1999 USA Rossignol

37 197616 ALPHAND Estelle 1995 SWE Head

38 299822 TSCHURTSCHENTHALER Vera 1997 ITA Rossignol

39 198164 CHEVRIER Marion 2001 FRA Atomic

40 198016 ESCANE Doriane 1999 FRA Rossignol

41 299939 LORENZI Lucrezia 1998 ITA Rossignol

42 56550 HOERHAGER Lisa 2001 AUT Atomic

43 6535773 O BRIEN Nina 1997 USA Rossignol

44 426187 LYSDAHL Kristin 1996 NOR Rossignol

45 307813 MAEDA Chisaki 1998 JPN

46 225748 BELL Reece 2001 GBR

47 516553 CHRISTEN Eliane 1999 SUI Head

48 516783 MAECHLER Janine 2004 SUI Head

49 35222 BARUZZI FARRIOL Francesca 1998 ARG Rossignol

50 516619 HOEPLI Aline 2001 SUI Head

51 516560 LINGG Charlotte 1999 LIE Head

52 6296778 COLLOMB Giorgia 2006 ITA Rossignol

53 308304 WATANABE Eren 2003 JPN

54 108095 ALEXANDER Kiki 2001 CAN Rossignol

55 426285 MAARSTOEL Andrine 1999 NOR Head

56 56744 WAROSCHITZ Maja 2006 AUT Atomic

57 198253 McFARLANE Caitlin 2002 FRA Rossignol

58 307493 ANDO Asa 1996 JPN Atomic

59 56664 FALCH Natalie 2004 AUT Fischer

60 56709 RAICH Leonie 2005 AUT Fischer

61 435432 LUCZAK Magdalena 2001 POL Atomic

62 285021 SZOLLOS Noa 2003 ISR Kaestle

63 516722 BRAENDLI Anuk 2003 SUI Atomic

LA STARTLIST DEL SUPERG DI BORMIO

1 511852 CAVIEZEL Gino 1992 SUI Atomic

2 53975 HEMETSBERGER Daniel 1991 AUT Fischer

3 54371 BABINSKY Stefan 1996 AUT Head

4 422707 MOELLER Fredrik 2000 NOR Atomic

5 104537 ALEXANDER Cameron 1997 CAN Rossignol

6 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT Head

7 512038 ROGENTIN Stefan 1994 SUI Fischer

8 104531 CRAWFORD James 1997 CAN Head

9 194858 ALLEGRE Nils 1994 FRA Salomon

10 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli

11 990081 CASSE Mattia 1990 ITA Rossignol

12 934643 GOLDBERG Jared 1991 USA Rossignol

13 194364 PINTURAULT Alexis 1991 FRA Head

14 104468 READ Jeffrey 1997 CAN Atomic

15 291459 PARIS Dominik 1989 ITA Nordica

16 512471 von ALLMEN Franjo 2001 SUI Head

17 422310 SEJERSTED Adrian Smiseth 1994 NOR Atomic

18 6532084 RADAMUS River 1998 USA Rossignol

19 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA Head

20 511896 MURISIER Justin 1992 SUI Head

21 54005 STRIEDINGER Otmar 1991 AUT Salomon

22 6293831 FRANZONI Giovanni 2001 ITA Rossignol

23 192746 THEAUX Adrien 1984 FRA Salomon

24 6190687 LORIOT Florian 1998 FRA Rossignol

25 6532123 NEGOMIR Kyle 1998 USA Atomic

26 512281 ROESTI Lars 1998 SUI Stoeckli

27 512408 MONNEY Alexis 2000 SUI Stoeckli

28 202762 JOCHER Simon 1996 GER Head

29 6531520 MORSE Sam 1996 USA Fischer

30 194298 GIEZENDANNER Blaise 1991 FRA Atomic

31 6190179 ALPHAND Nils 1996 FRA Head

32 180877 LEHTO Elian 2000 FIN Fischer

33 51215 BAUMANN Romed 1986 GER Salomon

34 6530104 BENNETT Bryce 1992 USA Fischer

35 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA Rossignol

36 501987 MONSEN Felix 1994 SWE Atomic

37 561255 CATER Martin 1992 SLO Salomon

38 54528 HACKER Felix 1999 AUT Atomic

39 104708 ALEXANDER Kyle 1999 CAN Rossignol

40 54609 EICHBERGER Stefan 2000 AUT Head

41 151238 ZABYSTRAN Jan 1998 CZE Kaestle

42 54438 PLOIER Andreas 1997 AUT Fischer

43 350097 GAUER Nico 1996 LIE Salomon

44 6292783 MOLTENI Nicolo 1998 ITA Head

45 6531444 ARVIDSSON Erik 1996 USA Head

46 512228 KOHLER Marco 1997 SUI Stoeckli

47 54733 WIESER Vincent 2002 AUT Salomon

48 930024 MAPLE Wiley 1990 USA Atomic

49 6190176 BAILET Matthieu 1996 FRA Head

50 54481 TRANINGER Manuel 1998 AUT Atomic

51 6293445 ALLIOD Benjamin Jacques 2000 ITA Rossignol

52 203125 SCHWARZ Maximilian 2002 GER Head

53 203096 VOGT Luis 2002 GER Rossignol

54 6294638 PERATHONER Max 2003 ITA

55 6294868 BERNARDI Gregorio 2004 ITA Rossignol

56 561310 HROBAT Miha 1995 SLO Atomic

57 350095 PFIFFNER Marco 1994 LIE Salomon

58 6294207 ABBRUZZESE Marco 2002 ITA Head

59 6191056 DUCROS Leo 2001 FRA Atomic

60 700929 PRIELOZNY Matej 1997 SVK

61 422278 WINDINGSTAD Rasmus 1993 NOR Atomic