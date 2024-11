WTA Hong Kong, Diana Shnaider domina la finale contro Katie Boulter e conquista il titolo asiatico

Una finale a senso unico a Hong Kong. La vittoria della russa Diana Shnaider è stata indiscutibile nell’atto conclusivo e poco da fare per la britannica Katie Boulter (n.29 WTA). Un’affermazione netta, quindi, della n.14 del ranking che ha dato seguito a una stagione di grande crescita, rappresentata dal 6-1 6-2 in 1 ora e 12 minuti di gioco.

Nel primo set la russa parte forte. Shnaider comanda lo scambio con il suo dritto mancino e Boulter è costretta a subìre l’iniziativa e il break nel secondo gioco. La britannica in balia del tennis più potente della rivale e il secondo strappo c’è, nonostante i tentativi di rimanere in partita. Cancellate cinque palle break, la sesta è quella che porta al 4-0. Boulter riesce a evitare il bagel, ma il 6-1 non è certo un premio di consolazione.

Nel secondo set il canovaccio del confronto non cambia perché il doppio break di Shnaider arriva puntuale. Colpi a rimbalzo della russa più penetranti e 4-0 in suo favore. La tennista del Regno Unito riesce quantomeno a conquistare due game a servizio, ma il 6-2 è frutto di quanto notato nel corso di questa finale.

Leggendo le statistiche, la n.14 del mondo ha fatto vedere numeri impressionanti al servizio con il 75% di prime in campo, con il 76% dei punti vinti e il 73% con la seconda.