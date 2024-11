WTA Finals 2024, il giorno delle semifinali. Sabalenka attende Gauff, Krejickova sfida Zheng

Le WTA Finals 2024 sono arrivate al loro penultimo atto. A Riad, infatti, è il giorno delle semifinali, dove conosceremo chi saranno le due tenniste che si contenderanno il titolo di regina dell’anno. Prima la sfida tra la cinese Qinwen Zheng e la slovacca Barbora Krejcikova, mentre successivamente forse la sfida più attesa, quella tra la bielorussa Aryna Sabalenka e l’americana Coco Gauff.

La prima semifinale metterà dunque di fronte Qinwen Zheng e Barbora Krejcikova, che si scontrano per la seconda volta in carriera, dopo la sfida dell’anno scorso nella finale del torneo di Zhengzhou. La cinese sta vivendo un finale di stagione impressionante ed è lanciatissima dopo aver superato nello scontro decisivo con un perentorio doppio 6-1 la nostra Jasmine Paolini. Dopo l’oro olimpico, l’eventuale titolo alle Finals porterebbe Zheng alla definitiva consacrazione. Dall’altra parte Krejcikova, forse, è la principale sorpresa di queste WTA Finals, capace di chiudere in testa al proprio girone, eliminando Iga Swiatek, nonostante proprio la sconfitta con la polacca, ma battendo Coco Gauff. La ceca ha giocato poco in questo 2024 e non era nemmeno tra le migliori otto della race, qualificandosi alle Finals solo grazie alla vittoria di Wimbledon e quindi ha davvero la possibilità di chiudere un anno davvero incredibile.

Dal 15 agosto, giorno del secondo turno del WTA 1000 di Cincinnati, Aryna Sabalenka ha perso solamente due incontri. L’ultimo è stato proprio quello giocato due giorni fa contro Elena Rybakina, in una sfida comunque del tutto inutile per la bielorussa. La numero uno del mondo (certa di restarci anche a fine torneo) è la grande favorita e sul cemento indoor sembra davvero difficilmente battibile. Certo Coco Gauff ha le carte per metterla in difficoltà, proprio come è accaduto recentemente a Wuhan, con l’americana che ha dominato il primo set, prima di cadere al terzo. Gauff ha brillato nel girone con Swiatek e poi pasticciato contro Krejcikova, in un match con troppi errori, ma dove forse le motivazioni erano minori, vista la qualificazione già certa. Sabalenka favorita, ma Gauff può piazzare il colpo.

Non solo il singolare, ma anche il torneo di doppio vedrà oggi le sue semifinali. Purtroppo non ci saranno Jasmine Paolini e Sara Errani, con le azzurre sconfitte in un match tiratissimo dalla coppia Chan-Kudermetova, che si sono imposte per 11-9 al super tie-break. Chan-Kudermetova affronteranno da sfavorite il duo composto da Katerina Siniakova e Taylor Townsend. Ad aprire il programma, invece, sarà la sfida tra Dabrowski/Routiliffe e Melichar-Martinez/Perez, con la prima coppia favorita per accedere alla finale.