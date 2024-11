WTA Finals 2024, Gauff e Zheng si contendono il titolo di regina di fine anno

Le WTA Finals 2024 sono arrivate al loro ultimo atto e a contendersi il ricchissimo titolo saranno Coco Gauff e Zheng Qinwen. Sia per l’americana sia per la cinese c’è la possibilità di mettere per la prima volta il loro nome nell’albo d’oro del torneo di fine anno e soprattutto anche l’opportunità di portarsi a casa 4 milioni e 805 mila dollari di montepremi, il più ricco nella storia del circuito femminile.

Una partita che non ha probabilmente una vera favorita, per una finale che si prospetta davvero molto equilibrata. In carriera si sono affrontate solamente una sola volta, proprio in questa stagione, ma sulla terra rossa degli Internazionali d’Italia con una netta vittoria da parte di Zheng con il punteggio di 7-6 6-1.

Doveva esserci da pronostico Aryna Sabalenka in finale ed invece Coco Gauff ha piazzato il colpo a sorpresa sulla campionessa di Australian Open e US Open. Una prestazione eccellente quella dell’americana, che ha sfruttato al meglio il nervosismo della bielorussa. Dall’altra parte, invece, Zheng ha sconfitto la ceca Barbora Krejcikova, che con grande sorpresa aveva vinto il suo girone, battendo proprio Gauff nell’ultimo incontro. La cinese ha confermato di essere in grandissima forma in questo finale di stagione, avendo fatto finale a Wuhan e poi vinto a Tokyo.

Gauff potrebbe diventare la più giovane tennista a conquistare le WTA Finals dal 2004, anno dell’affermazione di Maria Sharapova ed è già la più giovane ad aver raggiunto la finale dal 2010, quando ci riuscì Caroline Wozniacki. Per Zheng la vittoria a Riad andrebbe a certificare un 2024 che sa di consacrazione dopo la finale Slam in Australia ed il titolo olimpico conquistato a Parigi. Inoltre una vittoria contro Gauff permetterebbe alla cinese di superare Jasmine Paolini nel ranking mondiale e diventare la nuova numero quattro della classifica WTA.