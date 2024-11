Volley, Zaytsev trascina Monza. Civitanova ruggisce con Modena, Milano promossa

Oggi pomeriggio si sono disputate tre partite valide per l’ottava giornata della Superlega, il massimo campionato italiano di volley maschile, dopo che Trento aveva sconfitto Piacenza per 3-1 nell’attesissimo big match tra la seconda e la terza forza dalla classe, vinto dai dolomitici che si sono portati a una sola lunghezza di distacco dalla capolista Perugia.

Monza ha sconfitto Verona per 3-1 (27-25; 25-22; 18-25; 25-22) di fronte al proprio pubblico, dando una svolta alla propria stagione: terzo successo stagionale per i brianzoli, che hanno così agganciato Taranto al terzultimo posto in classifica e hanno inflitto il terzo ko di fila agli scaligeri, scivolati in sesta posizione dopo un eccellente avvio di stagione. In grande spolvero l’eterno Ivan Zaytsev (17 punti, 5 muri), Arthur Szwarc (16 punti, 3 muri, 3 ace) ed Erik Rohrs (14) contro lo scatenato bombardiere Noumory Keita (29 punti) e Donovan Dzavoronok (11).

Milano ha dettato legge sul campo di Padova, imponendosi per 3-0 (25-21; 25-22; 27-25) annullando un set-point ai padroni di casa nella terza frazione. Terzo sigillo di fila per i meneghini, che scavalcano Verona e si inseriscono in quinta posizione confermando un ottimo momento di forma e infliggendo ai veneti il terzo dispiacere nelle ultime quattro uscite. Prova rimarchevole da parte di Yacine Louati e Ferre Reggers (15 punti a testa), in doppia cifra anche Matey Kaziyski (10) e Jordan Schnitzer (10), mentre ai padroni di casa non sono bastati Veljko Masulovic (16) e Marko Sedlacek (10).

Civitanova ha dominato in maniera perentoria il sempre nobile incrocio con Modena, vincendo con uno schiacciante 3-0 (25-11; 25-17; 25-) e portandosi così al quarto posto in graduatoria, a una sola lunghezza di distacco da Piacenza a e -6 dalla capolista Perugia. I Canarini si fermano invece per la seconda volta consecutiva e restano ottavi alla pari con Cisterna. Adis Lagumdzija si è messo in mostra con 17 punti (6 ace), in luce anche Aleksandar Nikolov (15) e Mattia Bottolo (11) contro gli emiliani guidati da Giovanni Sanguinetti (8) e Paul Buchegger (8).

RISULTATI SUPERLEGA VOLLEY OGGI

Cucine Lube Civitanova vs Valsa Group Modena 3-0 (25-11; 25-17; 25-20)

Mint Vero Volley Monza vs Rana Verona 3-1 (27-25; 25-22; 18-25; 25-22)

Sonepar Padova vs Allianz Milano 0-3 (21-25; 22-25; 25-27)

CLASSIFICA SUPERLEGA VOLLEY

Perugia 22 punti (8 partite giocate), Trento 21 (8), Piacenza 17 (8), Civitanova 16 (8), Milano 15 (9), Verona 12 (8), Padova 10 (8), Modena 9 (8), Cisterna 9 (9), Monza 7 (8), Taranto 7 (8), Grottazzolina 2 (8).