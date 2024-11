Volley, Cisterna piazza il tris di vittorie consecutive a Grottazzolina! I laziali vincono 3-1 l’anticipo della nona di Superlega

Tre è il numero magico per Cisterna che concede il tris, vincendo la sua terza partita consecutiva, batte 3-1 in trasferta la rivale diretta nella corsa per la salvezza Yuasa Grottazzolina e porta a casa altri 3 punti d’oro che permettono ai laziali di agganciare addirittura Modena in zona playoff all’ottavo posto. Per un set Grottazzolina è riuscita a mettere in difficoltà gli avversari, poi sono uscite le magagne per la squadra marchigiana anche a causa del cambio di passo della squadra ospite, guidata da un Baranowicz in grande serata, sia in regia che al servizio che ha guidato i suoi alla rimonta vincente.

Pronti, via ed è la squadra di casa a trovare subito il ritmo giusto con Petkovic e Antonov a mettere a terra palloni importanti per il 14-11 Grottazzolina. Cisterna fatica nella fase punto ma riesce ad avvicinarsi fino al 18-17 ma nel finale la Yuasa rialza la testa con Tatarov e Antonov e distanzia nuovamente i laziali fino al 25-21 che regala il primo set ai marchigiani.

Nel secondo parziale Cisterna reagisce e parte forte portandosi sul 5-1. I laziali restano avanti fino al 15-10, poi inizia la rimonta della squadra di casa che si riporta a tiro sul 20-19. Finale spumeggiante con Cisterna che prova ad andarsene sul 23-20 ma i marcihigiani non mollano e si riportano sul 23-22. Ci pensa Ramon con due attacchi vincenti a regalare il pareggio a Costerna con il punteggio di 25-23.

Sulle ali dell’entusiasmo e sfruttando anche un po’ di scoramento tra i padroni di casa, Cisterna vola sul 10-3 in avvio di terzo set. La Yuasa prova a rimettersi in carreggiata e si avvicina sull’11-6 ma Cisterna ri parte e si porta sul 16-9. La squadra ospite non si ferma e al terzo tentativo chiude il set con con il punteggio di 25-19. L’ultima fase di equilibrio è in avvio di quarto set con Grottazzolina che resta aggrappata all’incontro fino all’8-9, poi arriva il break micidiale di Cisterna che non sbaglia più nulla, alza il ritmo in battuta e in difesa e per i marchigiani è notte fonda (19-12). Ciserna non si ferma e vince 25-17.

Per Grottazzolina 20 punti di Petkovic, seguito dai 16 di Antonov e 12 per il centrale Comparoni. In casa Cisterna 22 punti per lo spagnolo Ramon, top scorer del match, 19 punti per Faure, 12 per Diamantini e 11 per Bayram.