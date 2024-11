Thomas Ceccon si allenerà in Australia nel 2025: sarà seguito da un tecnico eccentrico

La notizia è di questi ultimi giorni. Thomas Ceccon non sarà al via dei Mondiali di nuoto in vasca corta, che si terranno a Budapest dal 10 al 15 dicembre. L’oro olimpico dei 100 dorso, dopo aver fatto vedere buone cose nel corso della Coppa del Mondo, ha deciso di non partecipare alla rassegna iridata in vista della preparazione per la prossima stagione agonistica.

Il 23enne veneto si trasferirà in Australia a inizio 2025, con l’obiettivo di arrivare nelle migliori condizioni possibili ai Mondiali in vasca lunga di Singapore: “Mi allenerò sei-sette mesi per preparare al meglio i Mondiali in vasca lunga in programma nell’estate 2025 a Singapore, che rappresentano il mio prossimo grande obiettivo“, ha detto Ceccon sulla sua prossima esperienza all’estero.

“Ho deciso di fare questa esperienza australiana perché sono otto anni che mi alleno a Verona, quindi volevo cambiare aria. L’obiettivo è quello finalmente di lavorare assieme ad un gruppo, sinora sono sempre stato da solo o al massimo con un paio di persone“, ha aggiunto l’azzurro a margine dell’incontro presso il Teatro Comunale di Vicenza in occasione del 24° Galà del Calcio Triveneto.

Dean Boxall, stando a quanto confermato anche dal Direttore Tecnico, Cesare Butini, sarà il coach australiano che lo seguirà. Un tecnico che ha curato la preparazioni di campioni come Ariarne Titmus e Molly O’Callaghan, oltre che di Elijah Winnington, Mitch Larkin, Meg Harris, Abbey Harkin e Clyde Lewis.

Boxall però ha fatto parlare di sé non solo per la competenza, ma è emerso a livello mediatico anche per le sue manifestazioni in pubblico, con esultante spesso smodate che hanno fatto il giro del mondo. Sarà interessante verificare la bontà del connubio, noto il carattere estroso di Ceccon.