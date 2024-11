Tennis, Flavio Cobolli rinuncia all’ATP 250 di Belgrado. Fognini entra in tabellone

Si susseguono le rinunce in vista degli ultimi due tornei stagionali, in programma a partire da domenica 3 novembre nella settimana che precede le ATP Finals 2024 di Torino. Soffermandoci sui giocatori italiani, nei giorni scorsi Matteo Berrettini si era cancellato dall’ATP 250 di Metz e Lorenzo Musetti dall’ATP 250 di Belgrado, ma oggi sono arrivate altre novità.

Flavio Cobolli, ancora alle prese probabilmente con i problemi alla spalla destra che l’hanno costretto a saltare il Masters 1000 di Parigi-Bercy, ha deciso infatti di rinunciare alla trasferta in Serbia per completare il suo recupero in vista di una possibile convocazione per le Final Eight di Coppa Davis a Malaga con la maglia azzurra.

Quello di Cobolli è stato solo l’ultimo di una lunga serie di forfait, che hanno spalancato a Fabio Fognini le porte del tabellone principale in quel di Belgrado. Il ligure non dovrà così affrontare le qualificazioni e potrà scendere in campo direttamente per il primo turno di main draw contro il russo Roman Safiullin (n.59 del ranking).

Fognini non è l’unico tennista azzurro che prenderà parte all’ATP 250 della capitale serba, infatti figura nell’entry list anche Luciano Darderi. L’italo-argentino classe 2002, numero 8 del seeding, affronterà al debutto l’argentino Mariano Navone.