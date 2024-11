Su che canale Bolelli/Vavassori-Arevalo/Pavic oggi, orario ATP Finals 2024: programma e streaming

Dopo la vittoria all’esordio e la sconfitta nel secondo turno in doppio alle ATP Finals 2024 di tennis, torneranno in campo oggi, venerdì 15 novembre (non prima delle ore 18.00) Simone Bolelli ed Andrea Vavassori, che nel Gruppo Bob Bryan affronteranno la coppia Marcelo Arevalo/Mate Pavic.

Simone Bolelli ed Andrea Vavassori si qualificheranno alle semifinali se batteranno Marcelo Arevalo/Mate Pavic, in quello che è una sorta di quarto di finale, dato che i tedeschi Kevin Krawietz/Tim Puetz hanno già vinto il girone e Rohan Bopanna/Matthew Ebden sono già eliminati.

La diretta tv del terzo match di Bolelli/Vavassori alle Nitto ATP Finals 2024 di tennis sarà fruibile su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Rai 2 HD, mentre la diretta streaming della partita sarà disponibile su Rai Play, Tennis TV, Sky Go e NOW, infine la diretta live testuale sarà godibile su OA Sport.

CALENDARIO ATP FINALS 2024

Venerdì 15 novembre

Dalle 11.30

Rohan Bopanna/Matthew Ebden-Kevin Krawietz/Tim Puetz

Non prima delle ore 14.00

Alexander Zverev-Carlos Alcaraz

Non prima delle ore 18.00

Simone Bolelli/Andrea Vavassori-Marcelo Arevalo/Mate Pavic – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Rai 2 HD

Non prima delle ore 20.30

Casper Ruud-Andrey Rublev

PROGRAMMA ATP FINALS 2024: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: in abbonamento su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, per Bolelli/Vavassori anche in chiaro su Rai 2 HD

Diretta streaming: in abbonamento su Tennis TV, Sky Go e NOW, per Bolelli/Vavassori anche gratuita su Rai Play

Diretta Live testuale: OA Sport.