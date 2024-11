Speed skating, i convocati per la tappa di Pechino: azzurri a caccia di conferme dopo l’ottimo esordio

Tutto è pronto per il via ufficiale della seconda tappa della Coppa del Mondo di speed skating 2024-2025 che si disputerà a Pechino (Cina). L’Italia vuole confermare quanto di buono fatto vedere all’esordio, con i successi di Davide Ghiotto e del team pursuit oltre al secondo posto di Daniele Di Stefano nella mass start.

Sul ghiaccio dell’Ice Ribbon di Pechino, da domani andrà in scena il secondo appuntamento stagionale. La squadra italiana, guidata dal direttore tecnico e allenatore Maurizio Marchetto insieme all’allenatore Matteo Anesi, sarà composta da: Arianna Fontana (Icelab), Francesca Lollobrigida (Aeronautica Militare), Laura Lorenzato (Noale Ice), Veronica Luciani (Noale Ice), Alice Marletti (C.P. Pinè), Serena Pergher (Fiamme Oro), Laura Peveri (Fiamme Oro), Francesco Betti (Fiamme Oro), David Bosa (Fiamme Oro), Daniele Di Stefano (Fiamme Oro), Davide Ghiotto (Fiamme Gialle), Andrea Giovannini (Fiamme Gialle), Riccardo Lorello (C.S. Esercito), Michele Malfatti (Fiamme Gialle) ed Alessio Trentini (Fiamme Azzurre).

Le dichiarazioni di Maurizio Marchetto al sito ufficiale della Federazione prima della tappa di Pechino: “Abbiamo raccolto risultati importanti in Giappone ma mi aspetto ancora uno step in più dall’intero gruppo perché ci sono gare in cui fare leggermente meglio a livello cronometrico avrebbe significato centrare piazzamenti molto rilevanti”.

“Sono molto soddisfatto del Team Pursuit e ovviamente di quanto fatto da Davide Ghiotto – prosegue – Ora vogliamo continuare forte ma tenendo i piedi per terra perché gli appuntamenti più importanti saranno nella seconda metà della stagione ed è fondamentale mantenere l’equilibrio e continuare a lavorare al massimo”.