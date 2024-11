Sorteggio ATP Finals 2024: le fasce per il sorteggio e chi può affrontare Sinner

Oggi, giovedì 7 novembre (ore 12.45), andrà in scena la cerimonia del sorteggio delle ATP Finals 2024. Nello scenario del Grattacielo Intesa San Paolo di Torino, i due gironi della prima fase del Master di fine anno saranno definiti. Jannik Sinner, in qualità di n.1 del mondo, si presenta da favorito a questo evento, pur dovendo prendere atto dell’assenza di Novak Djokovic, vincitore di questo torneo l’anno passato nell’atto conclusivo proprio contro Sinner.

Il 23enne pusterese sarà dunque inserito nel gruppo “Ilie Nastase“, mentre il tedesco Alexander Zverev, neo vincitore del Masters1000 di Parigi-Bercy e due volte campione di questo evento guiderà il gruppo “John Newcombe“. Nella seconda fascia del sorteggio ci saranno il n.3 del mondo Carlos Alcaraz e il n.4 Daniil Medvedev, vittorioso nel 2020 alle Finali ATP.

Pertanto, vi potrebbe essere l’eventualità che Sinner e Alcaraz possano incrociarsi già dai raggruppamenti. Nel caso sarebbe una situazione complicata per entrambi, tenuto conto che parliamo dei tennisti che si sono divisi equamente i quattro Major della stagione. Jannik si è imposto negli Australian Open e negli US Open, mentre l’iberico ha prevalso al Roland Garros e a Wimbledon. Da citare il fatto che, limitatamente al 2024, nei tre scontri diretti ufficiali Carlitos ha sempre vinto.

Il n.1 del ranking potrebbe anche sfidare il moscovita, in alternativa, e se ciò accadesse in quest’ultimo caso si tratterebbe del sesto incontro tra i due in questo 2024. Il bilancio stagionale tra i due è di 4-1 per Sinner, che ha perso una sola volta nell’annata contro Medvedev, ovvero nei quarti di finale a Wimbledon. A completamento, ci saranno in terza fascia l’americano Taylor Fritz e il norvegese Casper Ruud, mentre in quarta l’australiano Alex de Minaur e l’altro russo Andrey Rublev. Da sottolineare che per de Minaur si tratta della prima partecipazione a questo torneo.

LE FASCE DEL SORTEGGIO

Prima fascia

Jannik Sinner (Italia) e Alexander Zverev (Germania)

Seconda fascia

Carlos Alcaraz (Spagna) e Daniil Medvedev (Russia)

Terza fascia

Taylor Fritz (Stati Uniti) e Casper Ruud (Norvegia)

Quarta fascia

Alex de Minaur (Australia) e Andrey Rublev (Russia)

POSSIBILI AVVERSARI DI SINNER

Seconda fascia

Carlos Alcaraz (Spagna) o Daniil Medvedev (Russia)

Terza fascia

Taylor Fritz (Stati Uniti) o Casper Ruud (Norvegia)

Quarta fascia

Alex de Minaur (Australia) o Andrey Rublev (Russia)