Slovacchia vincente contro gli USA nei playoff di BJK Cup 2024. Nei quarti sfida contro l’Australia

Prima giornata di incontri che va in archivio a Malaga, sede delle Finali di BJK Cup 2024, massima competizione a squadre del tennis femminile. Nell’incontro concluso in nottata, gli Stati Uniti privi delle migliori giocatrici, Coco Gauff e Jessica Pegula tra l’altre, sono stati sconfitti 2-1 dalla Slovacchia. Per questo, nei quarti di finale ci sarà l’incrocio con l’Australia il 17 novembre.

Un successo in rimonta delle slovacche, visto il successo nel primo singolare di Taylor Townsend (n.69 del mondo) contro Renata Jamrichova (n.375 WTA) per 7-5 6-4. La potente americana ha fatto il proprio dovere, ma la sua affermazione si è rivelata vana ai fini del riscontro finale.

A tradire, da questo punto di vista, gli States è stata la n.1 in squadra, Danielle Collins. La n.11 del mondo è stata battuta da Rebecca Sramkova (n.43 del ranking) con il punteggio di 6-2 7-5 in 1 ora e 48 minuti di gioco. Una prestazione molto sottotono di Collins, non in grado di far valere la maggior velocità di palla.

Tutto, quindi, si è deciso nel doppio e sono le state le slovacche a prevalere in una partita tiratissima, conclusa nel match-tie break. Viktoria Hruncakova e Tereza Mihalikova sono riuscite a sorprendere il duo Krueger/Townsend con lo score di 6-3 3-6 10-8 in 1 ora e 25 minuti di partita, regalando un passaggio di turno inaspettato.