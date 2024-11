Skicross, Simone Deromedis torna in gara: test verso la Coppa del Mondo

Simone Deromedis farà il proprio esordio stagionale tra venerdì 22 e sabato 23 novembre, cimentandosi nelle prove FIS di Pitztal (Austria). Il Campione del Mondo di skicross (disciplina dello sci freestyle), avrà così modo di rompere il ghiaccio in vista del debutto in Coppa del Mondo, previsto il 12-13 dicembre a Val Thorens (Francia) e che farà da preludio agli eventi di Arosa (Svizzera, 17 dicembre) e San Candido (Italia, 20-21 dicembre).

Il fuoriclasse trentino, che nella passata annata agonistica si è imposto in due prove del massimo circuito internazionale itinerante (28 gennaio a St. Moritz e 11 febbraio a Bakuriani), punterà a essere grande protagonista durante l’inverno e cercherà anche continuità sul lungo periodo per provare a lottare per la Sfera di Cristallo.

Simone Deromedis, che sarà una delle punte di diamante dell’Italia alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, sarà affiancato per l’occasione da Edoardo Zorzi, Davide Cazzaniga, Dominik Zuech, Yanick Gunsch e Jole Galli, selezionati dal direttore tecnico Bartolomeo Pala per la trasferta in Tirolo.