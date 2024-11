Skeleton, Grotheer apre con una vittoria a Pyeongchang. Azzurri lontani, Gaspari cala dopo la prima manche

Ha preso il via all’insegna dello spettacolo la Coppa del Mondo di skeleton 2024-2025. Sul budello di PyeongChang (dove si sono disputate le gare delle Olimpiadi del 2018) le condizioni meteo hanno condizionato la seconda manche con temperature elevate che hanno reso complicata la vita a chi scendeva tra gli ultimi. Esempio calzante, il nostro Mattia Gaspari che, dalla quarta posizione, è sceso fino alla 12a.

Da questo scenario così complicato è emerso il tedesco Christopher Grotheer con il tempo complessivo di 1:46.32 (51.85 nella prima manche e 54.47 nella seconda che, come si vede dal crono, ha visto una pista in condizioni davvero difficili). Seconda posizione per il britannico Marcus Wyatt (52.02 e 54.45) a 15 centesimi dalla vetta, mentre completa il podio il suo connazionale, il campione in carica, Matt Weston (53.12 e 53.83) a 63 centesimi.

Quarta posizione per il danese Rasmus Johansen (53.84 e 53.16) a 68 centesimi, quinta per il cinese Wenhao Chen (52.50 e 54.53) a 71 mentre è sesto l’austriaco Samuel Maier (52.91 e 54.32) a 91. Settimo il padrone di casa Jisoo Kim (53.10 e 54.16) a 94, ottava posizione per l’ucraino Vladyslav Heraskevych (53.28 e 54.05) a 1.01, quindi nona per il tedesco Axel Jungk (53.06 e 54.36) a 1.10, che chiude a pari merito con il connazionale Felix Keisinger (53.09 e 54.33).

Tutti fuori dalla top10 gli italiani. Si ferma in 12a posizione Mattia Gaspari (52.83 e 54.79) a 1.30 da Grotheer, quindi 14° Amedeo Bagnis (53.23 e 54.51) a 1.42, mentre chiude 20° Giovanni Marchetti (54.40 e 54.01) a 2.09.