Skeleton: Christopher Grotheer fa tris a Yanqing in Coppa del Mondo. Amedeo Bagnis chiude decimo

Tre vittorie in tre gare, una firma già importantissima sulla Coppa del Mondo di skeleton al maschile. Christopher Grotheer era il grande favorito per la sfera di cristallo e sta dominando in lungo e in largo nelle prime tappe in terra asiatica: il teutonico dopo la doppietta a PyeongChang trova il tris in quel di Yanqing.

Sul budello cinese che ha ospitato le Olimpiadi del 2022, dove Grotheer ha conquistato una meravigliosa medaglia d’oro, arriva la rimonta nella seconda run scalando una posizione e centrando il successo numero nove nel massimo circuito internazionale con il tempo di 2:01.93.

Costretto ad arrendersi ancora una volta il detentore della sfera di cristallo, il britannico Matt Weston che, dopo le due terze piazze in Corea, trova il secondo posto qui a solo un centesimo (una vera e propria beffa). A completare il podio c’è il padrone di casa Zheng Yin, a 9 centesimi dalla vetta. Più dietro l’altro britannico Marcus Wyatt e i tre padroni di casa Qinwei Lin, Haifeng Zhu e Wenhao Chen.

In casa Italia prestazione discreta per Amedeo Bagnis: l’azzurro centra la prima top-10 della stagione rimontando dalla quindicesima alla decima piazza. Solo diciottesimo Mattia Gaspari, 24mo Giovanni Marchetti.