Skeleton: a Yanqing in Coppa del Mondo vince Dan Zhao. Tredicesima Alessia Crippa

Coppa del Mondo di skeleton al femminile che ha visto nella mattinata italiana in scena la terza gara, nella seconda tappa del massimo circuito internazionale. Si è rimasti in Asia: dalla Corea del Sud alla Cina, precisamente sulla pista olimpica di Yanqing dove ad esultare è stata la padrona di casa Dan Zhao.

Su un catino che l’asiatica conosce alla perfezione è riuscita a far valere al meglio le sue doti sulle curve e si è presa la prima vittoria della carriera (l’anno scorso il primo podio era arrivato sempre sul budello amico): miglior tempo in entrambe le run e crono finale di 2:04.27.

Deve arrendersi la campionessa olimpica in carica Hannah Neise che chiude in piazza d’onore a 37 centesimi di ritardo, completa il podio invece la britannica Freya Tarbit che si conferma in testa alla classifica del mondo. Top-5 per l’altra britannica Tabitha Stoecker, quarta, e per Jacqueline Pfeifer, quinta.

In casa Italia la migliore è Alessia Crippa che, con due run costanti, chiude al tredicesimo posto. Più indietro Valentina Margaglio, ventesima, e Alessandra Fumagalli, trentesima.