Sfuma il sogno di Jasmine Paolini alle WTA Finals: una Zheng stellare approda in semifinale

Per l’Italia c’è ancora da aspettare in materia di prima azzurra semifinalista in singolare alle WTA Finals. Jasmine Paolini viene travolta con un netto 6-1 6-1 da Qinwen Zheng, con la cinese che dunque entra nel penultimo atto del torneo delle migliori otto dell’anno. E lo fa con una performance che toglie letteralmente ogni singolo respiro all’azzurra, mai davvero in grado di entrare nel match.

I primi due game sembrano preannunciare una lotta serrata: Paolini subito bene al servizio e poi in grado di aggredire con costanza quando è Zheng a servire. Va anche ai vantaggi, ma di lì arriva l’1-1. E, ancora di lì, qualcos’altro accade: che la cinese si procuri una palla break, la trasformi e cominci a giocare a livelli difficilmente raggiungibili. Certo, anche Jasmine il suo carico di tensione inizia a sentirlo e si vede, ma è anche difficile trovare soluzioni quando dall’altra parte il servizio funziona, la risposta anche alla prima è aggressiva e, in generale, la cinese offre numerosi spunti con i quali tenere in mano il gioco. Nondimeno, neanche concede all’italiana di iniziare il secondo parziale al servizio, perché annulla diverse palle game e, poi, porta a casa il 6-1. Un dato vale per tutti: 2-12 contro 13-7 in fatto di vincenti ed errori gratuiti.

Zheng ha un piccolo calo alla ripartenza: questo vale una palla break a Paolini, annullata però con la prima. I problemi, però, ricominciano nel quarto gioco: 0-40, due chance l’azzurra le annulla coraggiosamente, ma la terza si ferma in rete, e quel dritto significa 1-3. Nella sostanza, questo è solo il via a un altro assolo di forza di Zheng, che scappa via fino al 5-1 e va a servire per il match. Jasmine, però, lotta ancora e ha una palla per accorciare, subito cancellata dalla cinese con la prima. E da lì finisce per chiudere senza difficoltà.

Finisce così, in un’ora e 7 minuti, dunque, il cammino di Jasmine Paolini in singolare, ma per lei c’è ancora la chance del doppio, domani a fine giornata assieme a Sara Errani. Altro spareggio vero e proprio, in questo caso contro la taiwanese Hao-Ching Chan e la russa Veronika Kudermetova. Il trend negativo contro Zheng, intanto, prosegue e adesso è 0-4.