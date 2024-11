Sci alpino oggi in tv, orari slalom maschile Gurgl 2024: programma, startlist, streaming

Dopo la gara femminile disputata ieri, la Coppa del Mondo di sci alpino 2024-2025 si prepara per la prova maschile di oggi. Si gareggerà ancora una volta a Gurgl (Austria) per una gara che ci potrà dare conferme, oppure rivoluzionerà tutto, nello scenario dei rapid gates. L’attesa, come sempre, è notevole.

Quale sarà il programma odierno? La prima manche sulla pista denominata Kirchenkar prenderà il via alle ore 10.30, mentre la seconda e decisiva scatterà alle ore 13.30. Si temeva che questa gara non si potesse disputare fino alla scorsa settimana, ma la neve è apparsa e ha dato modo agli organizzatori di procedere senza problemi.

Cosa dovremo attenderci dalla gara? Come sempre lo slalom maschile è assolutamente imprevedibile. Siamo reduci dalla gara di Levi con il podio composto da Clement Noel, Henrik Kristoffersen e Loic Meillard, ma alle loro spalle bolle molto in pentola, con Lucas Pinheiro Braathen che sembra già pronto a insidiare i primi della classe, mentre Alexander Steen Olsen proverà a rifarsi. In casa Italia, ovviamente, si proverà a cancellare la pessima gara lappone con nessun azzurro alla seconda manche…

Come seguire l’evento in tv? Lo slalom maschile di Gurgl sarà visibile su Eurosport 1 (210) e Raisport (227 di Sky e 58 digitale terrestre). In streaming si potrà seguire su discovery+, DAZN, NOW e SkyGO. OA Sport, come sempre, vi garantirà la DIRETTA LIVE scritta di ogni manche o gara.

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO OGGI

Domenica 24 novembre

Ore 10.30 prima manche slalom maschile Gurgl – diretta su Eurosport 1 (210) e Raisport (227 di Sky e 58 digitale terrestre)

Ore 13.30 seconda manche slalom maschile Gurgl – diretta su Eurosport 1 (210) e Raisport (227 di Sky e 58 digitale terrestre)