Sci alpino, le squadre di slalom si preparano in vista della trasferta di Levi

Mentre la Coppa del Mondo di sci alpino 2024-2025 prosegue nella sua pausa dopo l’esordio di Soelden e, purtroppo, la squadra italiana prova ancora ad elaborare il terribile lutto di Matilde Lorenzi, la vita prosegue, in qualche modo. Gli allenamenti dei nostri portacolori sono ripartiti, con il mirino ben puntato in direzione della prossima tappa del calendario, ovvero Levi.

La trasferta finlandese (uno slalom femminile sabato 16 novembre, quindi slalom maschile il 17) sarà all’insegna dei rapid gates sulla pista denominata Levi Black e ci permetterà di vivere la prima gara di questa specialità in questa nuova stagione. Giova ricordare, inoltre, che nel weekend successivo saranno ancora le porte strette ad essere protagoniste con la gara di Gurgl (Austria), anche in questo caso per entrambi i comparti.

Gli azzurri Alex Vinatzer, Tommaso Sala, Stefano Gross e Tobias Kastlunger stanno per partire in direzione della Lapponia, dato che sono stati convocati dal direttore tecnico Massimo Carca per un periodo di allenamento dal 5 al 14 novembre proprio nella località finlandese.

In contemporanea è previsto un allenamento tra Livigno (Sondrio) e Diavolezza (Svizzera) per i gigantisti che hanno fatto il loro esordio stagionale in quel di Soelden: Luca De Aliprandini, Giovanni Borsotti, Filippo Della Vite, Hannes Zingerle e Simon Talacci saranno in azione tra il 3 ed il 6 novembre.

Passando al comparto femminile, Asja Zenere ed Elisa Platino saranno impegnate tra il 4 e l’8 novembre sulle nevi austriache di Pitztal (Austria) per un ulteriore stage di allenamento in gigante. Saranno in azione, invece, in Val Senales (Bolzano) le atlete del Gruppo Polivalenti, con il direttore tecnico Gianluca Rulfi (dal 3 al 7 novembre). Si tratta di Elena Curtoni, Laura Pirovano, Nadia e Nicol Delago, Vicky Bernardi, Sara Thaler e Teresa Runggaldier.