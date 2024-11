Sci alpino, la World Cup Starting List di slalom. Il piatto piange per l’Italia

Al termine dello slalom di Gurgl, in Austria, seconda prova stagionale della specialità nella Coppa del Mondo di sci alpino, sono state aggiornate le World Cup Starting List, e purtroppo per l’Italia non ci sono buone notizie, dato che tra uomini e donne non ci sono azzurri nei primi due gruppi di merito.

Partiranno dunque al di fuori dei primi 15, tra gli uomini, Alex Vinatzer, ora 19°, sia Tommaso Sala, 20° e scavalcato dal connazionale: i due azzurri potrebbero recuperare al massimo un paio di posizioni per qualche assenza, ma resterebbero sempre fuori dai 15. Abbondantemente fuori dai 30 gli altri due italiani presenti nella World Cup Starting List della specialità: Tobias Kastlunger è 37°, mentre Stefano Gross è 43°.

Va ancora peggio nel comparto femminile: l’unica italiana nelle prime trenta posizioni è Martina Peterlini, 22ma, che potrebbe rientrare tra le prime 20 della prossima startlist considerando anche gli infortuni tra le atlete che la precedono. Segue Marta Rossetti, 34ma, che rischia quindi di partire fuori dalle prime 30 nella prossima gara.

WORLD CUP STARTING LIST SLALOM MASCHILE

1 54063 FELLER Manuel AUT – – 715 110 – 605

2 6190403 NOEL Clement FRA 100 100 397 61 200 536

3 202451 STRASSER Linus GER 36 – 526 81 36 481

4 512182 MEILLARD Loic SUI 60 45 409 63 105 451

5 422507 HAUGAN Timon NOR 18 29 450 69 47 428

6 422304 KRISTOFFERSEN Henrik NOR 80 40 359 55 120 424

7 220689 RYDING Dave GBR 15 36 288 44 51 295

8 502015 JAKOBSEN Kristoffer SWE 24 80 217 33 104 288

9 511996 YULE Daniel SUI 9 20 288 44 29 273

10 422732 McGRATH Atle Lie NOR 22 60 215 33 82 264

11 6190558 AMIEZ Steven FRA 40 50 183 28 90 245

12 511899 ROCHAT Marc SUI – – 258 40 – 218

13 54444 GSTREIN Fabio AUT – 29 194 30 29 193

14 54252 RASCHNER Dominik AUT 15 22 179 28 37 188

15 380377 KOLEGA Samuel CRO 29 15 134 21 44 157

16 54320 SCHWARZ Marco AUT – – 183 28 – 155

16 54093 STROLZ Johannes AUT – – 183 28 – 155

18 422766 STEEN OLSEN Alexander NOR 32 16 116 18 48 146

19 6293171 VINATZER Alex ITA – 14 145 22 14 137

20 6291574 SALA Tommaso ITA – – 158 24 – 134

21 511983 AERNI Luca SUI – 7 138 21 7 124

22 92720 POPOV Albert BUL 13 13 111 17 26 120

23 54170 MATT Michael AUT 6 2 129 20 8 117

24 6531063 GINNIS Aj GRE – 12 115 18 12 109

25 512203 NEF Tanguy SUI 45 9 53 8 54 99

26 380335 ZUBCIC Filip CRO 26 – 64 10 26 80

27 380361 RODES Istok CRO 5 – 85 13 5 77

28 202520 HOLZMANN Sebastian GER – – 86 13 – 73

29 54348 PERTL Adrian AUT 16 11 47 7 27 67

29 511902 ZENHAEUSERN Ramon SUI 11 1 65 10 12 67

31 60253 MARCHANT Armand BEL – 24 48 7 24 65

32 194364 PINTURAULT Alexis FRA – – 64 10 – 54

33 422729 PINHEIRO BRAAT. BRA 50 – – – 50 50

34 6532592 RITCHIE Benjamin USA 20 10 23 4 30 49

35 221236 TAYLOR Laurie GBR – 8 44 7 8 45

36 6190543 RASSAT Paco FRA – 18 31 5 18 44

37 422082 FOSS-SOLEVAAG S NOR 12 – 34 5 12 41

37 6293252 KASTLUNGER Tobias ITA – 5 42 6 5 41

37 221223 MAJOR Billy GBR – – 48 7 – 41

40 180919 HALLBERG Eduard FIN 7 32 – – 39 39

41 54630 STURM Joshua AUT 10 6 16 2 16 30

42 491853 del CAMPO HERN. ESP – – 34 5 – 29

43 293797 GROSS Stefano ITA – 3 30 5 3 28

44 60261 MAES Sam BEL – – 25 4 – 21

44 6532163 SEYMOUR Jett USA – – 25 4 – 21

46 422803 SOLBERG Eirik Hystad NOR 8 – 13 2 8 19

47 202615 TREMMEL Anton GER – – 18 3 – 15

48 103729 READ Erik CAN – – 17 3 – 14

49 502617 AX SWARTZ Fabian SWE – 4 11 2 4 13

50 6532084 RADAMUS River USA – – 12 2 – 10

51 54729 PRAMSTALLER Kilian AUT – – 9 1 – 8

52 6190909 DESGRIPPES Hugo FRA – – 7 1 – 6

53 422893 BRAEKKEN Theodor NOR – – 6 1 – 5

53 491879 SALARICH Joaquim ESP – – 6 1 – 5

55 390044 LAINE Tormis EST 4 – – – 4 4

55 6190628 ANGUENOT Leo FRA – – 5 1 – 4

57 54447 RUELAND Simon AUT – – 4 1 – 3

58 6300451 KATO Seigo JPN – – 2 – – 2

WORLD CUP STARTING LIST SLALOM FEMMINILE

1 6535237 SHIFFRIN Mikaela USA 100 100 830 151 200 879

2 206355 DUERR Lena GER 60 45 508 92 105 521

3 705423 VLHOVA Petra SVK – – 505 92 – 413

4 506146 SWENN LARSSON Anna SWE 50 16 395 72 66 389

5 56388 LIENSBERGER Katharina AUT 80 36 325 59 116 382

6 516284 GISIN Michelle SUI 7 – 418 76 7 349

7 516562 RAST Camille SUI 45 60 290 53 105 342

8 385116 LJUTIC Zrinka CRO 40 29 321 58 69 332

9 516280 HOLDENER Wendy SUI 15 50 321 58 65 328

10 506399 HECTOR Sara SWE 12 32 339 62 44 321

11 539909 MOLTZAN Paula USA 32 40 237 43 72 266

12 56253 HUBER Katharina AUT – 22 272 49 22 245

13 516528 MEILLARD Melanie SUI 36 26 187 34 62 215

14 107798 NULLMEYER Ali CAN – 13 246 45 13 214

15 385096 POPOVIC Leona CRO 20 6 183 33 26 176

15 56315 TRUPPE Katharina AUT 12 – 200 36 12 176

17 565491 DVORNIK Neja SLO 16 12 159 29 28 158

18 56367 GALLHUBER Katharina AUT 6 15 162 29 21 154

19 426100 HOLTMANN Mina Fuerst NOR – 7 179 33 7 153

20 805009 COLTURI Lara ALB – 80 86 16 80 150

21 555072 GERMANE Dzenifera LAT 10 – 145 26 10 129

22 299699 PETERLINI Martina ITA 14 11 116 21 25 120

23 107427 ST-GERMAIN Laurence CAN 26 24 84 15 50 119

24 565463 SLOKAR Andreja SLO – 22 114 21 22 115

25 155728 DUBOVSKA Martina CZE – 9 113 21 9 101

26 198215 POGNEAUX Chiara FRA – 5 110 20 5 95

27 507325 OEHLUND Cornelia SWE 14 18 52 9 32 75

28 565401 BUCIK JOGAN Ana SLO 9 – 79 14 9 74

29 198176 LAMURE Marie FRA 24 – 60 11 24 73

30 507168 AICHER Emma GER 29 – 53 10 29 72

31 516530 GOOD Nicole SUI – – 79 14 – 65

32 107747 SMART Amelia CAN 8 – 64 12 8 60

33 56392 GRITSCH Franziska AUT – – 72 13 – 59

34 6295165 ROSSETTI Marta ITA – – 67 12 – 55

35 6536392 HURT A J USA – – 66 12 – 54

36 507109 ARONSSON ELFMAN Hanna SWE 18 – 40 7 18 51

36 426193 STJERNESUND Th. NOR – – 62 11 – 51

38 198177 BRECHE Clarisse FRA 22 8 21 4 30 47

39 426043 TVIBERG Maria Therese NOR – – 52 9 – 43

39 516504 DANIOTH Aline SUI – – 52 9 – 43

41 426187 LYSDAHL Kristin NOR – – 51 9 – 42

42 197616 ALPHAND Estelle SWE – 14 27 5 14 36

43 198164 CHEVRIER Marion FRA – – 39 7 – 32

44 6295075 DELLA MEA Lara ITA – – 37 7 – 30

45 516426 STOFFEL Elena SUI – – 34 6 – 28

46 56344 SPORER Marie-Therese AUT – – 33 6 – 27

46 405172 WESTHOFF Bianca Bakke NOR – – 33 6 – 27

48 426285 MAARSTOEL Andrine NOR – – 26 5 – 21

49 355061 HILZINGER Jessica GER – – 16 3 – 13

50 299822 TSCHURTSCHENTH. ITA – – 13 2 – 11

51 6296075 SOLA Beatrice ITA – 10 – – 10 10

52 56550 HOERHAGER Lisa AUT – – 10 2 – 8

52 299939 LORENZI Lucrezia ITA – – 10 2 – 8

54 45423 HOFFMAN Madison AUS – – 6 1 – 5

55 198253 McFARLANE Caitlin FRA – – 5 1 – 4

56 297601 BRIGNONE Federica ITA – – 4 1 – 3

56 307493 ANDO Asa JPN – – 4 1 – 3

56 539927 LAPANJA Lila SLO – – 4 1 – 3

59 56217 BRUNNER Stephanie AUT – – 3 1 – 2

59 516560 LINGG Charlotte LIE – – 2 – – 2