Sci alpino, Brignone e Bassino tornano in gara: i precedenti a Killington

In contumacia di Sofia Goggia, che ha deciso di concentrarsi per il momento esclusivamente sulla velocità al rientro dal lungo stop per infortunio, la squadra italiana femminile di gigante punta tutto su Federica Brignone e Marta Bassino per provare a salire sul podio nel prossimo appuntamento sulle nevi di Killington, in programma sabato 30 novembre.

I precedenti delle due campionesse azzurre nella località del Vermont sono abbastanza altalenanti, con qualche acuto scintillante e alcuni passi falsi. Brignone, reduce dalla splendida vittoria in rimonta nel gigante inaugurale di Soelden, vanta come miglior risultato a Killington il successo del 2018 davanti alla norvegese Ragnild Mowinckel e all’austriaca Stephanie Brunner, con Mikaela Shiffrin solo quarta.

Un’affermazione anche per Bassino, che si impose nel 2019 precedendo di soli 26 centesimi proprio la compagna di squadra Brignone (che ottenne quel giorno il suo secondo e ultimo podio a Killington) e di 29 centesimi la padrona di casa Shiffrin. L’atleta di Borgo San Dalmazzo ha brillato anche tre anni più tardi, sfiorando la vittoria nel 2022 con un secondo posto a 7 centesimi dalla svizzera Lara Gut-Behrami.

Passando all’ultima apparizione delle nostre due portacolori in gigante a Killington, che risale allo scorso inverno, va segnalata la discreta sesta piazza di Federica Brignone (molto lontana dalle prime tre) e soprattutto l’uscita di Marta Bassino nella seconda manche mentre si stava giocando perlomeno il terzo gradino del podio.