Sci alpino, a Kilington si parte con il gigante. Brignone sfida Shiffrin che vuole la 100esima!

Si apre ufficialmente la trasferta nordamericana della Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2024-2025 che ci accompagnerà per le prossime tre settimane. Si inizierà con la tappa di Killington (Vermont, Stati Uniti) che le consuete due prove tecniche: un gigante ed uno slalom.

Quale sarà il programma? Si inizierà nella giornata odierna, sabato 30 novembre, con la gara tra le porte larghe sulla pista denominata “Superstar“. La prima manche scatterà alle ore 16.oo italiane (le ore 10.00 locali), mentre la seconda andrà in scena alle ore 19.00 e andrà a comporre il podio della gara di Killington.

Arriviamo al primo appuntamento nordamericano con la padrona di casa numero uno, Mikaela Shiffrin, che è ad un passo dal fare (ulteriormente) la storia dello sci alpino. La nativa di Vail è pronta per il successo numero 100 della sua immensa carriera. Dopo le vittorie in slalom di Levi e Gurgl, la fuoriclasse del Colorado cerca di proseguire nella sua striscia anche in gigante. Le rivali, a differenza dei rapid gates, non mancheranno. Tra queste, ovviamente, Federica Brignone e Marta Bassino.

La valdostana, vincitrice all’esordio a Soelden, vuole confermarsi anche sulla pista del Vermont, grazie ad uno stato di forma davvero importante. Marta Bassino, invece, vuole rifarsi dopo il 13° posto ottenuto sul ghiacciaio del Rettenbach e un periodo con troppi alti e bassi. Non ci saranno, ovviamente, solo le due azzurre. Tornerà la campionessa in carica Lara Gut-Behrami, quindi Alice Robinson e Julia Scheib proveranno a ribadire il podio inaugurale, con le padrone di casa Katie Hensien e Nina O’Brien che proveranno a ribadire l’ottimo avvio anche sulle nevi di casa. Come al solito grosso punto interrogativo su Katharina Liensberger, reduce da mesi di gare davvero dai due volti.