Scacchi, Mondiale 2024: il regolamento del match Ding Liren-Gukesh. Cambiamenti nei tempi di riflessione

Ci sono state alcune piccole (ma non troppo) variazioni nel regolamento che dirime ogni questione legata al match per il Campionato del Mondo 2024 tra Ding Liren e Dommaraju Gukesh. Il confronto tra il cinese e l’indiano, quasi come da uso, porta con sé alcune novità che sono anche figlie del consulto con loro stessi.

Innanzitutto, le date del match (25 novembre-13 dicembre): com’è noto, queste tendono a variare soprattutto in funzione dei giorni di riposo: ce n’erano quattro per il match Carlsen-Nepomniachtchi e, invece, ce n’erano ben sette nel confronto tra Ding Liren e lo stesso Nepo.Questa volta il concetto è molto semplice: tre giorni di partite, uno di riposo, per un ciclo che ne prevede dunque cinque. In sintesi, si sarà alla scacchiera il 25, 26, 27, 29, 30 novembre, 1°, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12 dicembre, più il 13 eventualmente riservato agli spareggi.

Il format: chiaramente, con 14 partite (le stesse di 2021 e primavera 2023) come massimo disponibile, vince chi per primo raggiunge 7,5 punti. Se si dovesse arrivare sul 7-7 al termine dei 14 confronti a cadenza classica, si arriverà agli spareggi, di cui discorreremo tra poco.

Tempo di riflessione: si parte con le canoniche due ore per le prime 40 mosse, ma cambia quello che succede dopo. Si andrà, infatti, avanti con 30 minuti a disposizione per giocatore con un incremento di 30 secondi a mossa a partire dalla 41a. Cancellata, dunque, l’opzione 60′ per le mosse dalla 41 alla 60 e incremento a partire dalla 61a.

Una breve nota sulle patte: non si possono concordare prima della 41a mossa. Chiaramente, queste possono arrivare anche in un modo diverso e prima attraverso la triplice ripetizione di posizione (o lo scacco perpetuo, che ne è una forma particolare).

Spareggi: questo è il punto più delicato, perché di modifiche ce ne sono state tante e tutte volte ad accorciare la durata delle partite. In questo 2024, infatti, nel caso di 7-7 dopo le 14 partite a cadenza classica ci sarà un intero giorno, in questo caso il 13 dicembre, dedicato a dirimere la parità. In particolare, nella sezione rapid ci saranno quattro partite con tempo da 15 minuti più 10 secondi a mossa. Se anche dopo queste quattro ci sarà parità, si giocheranno due partite da 10 minuti più 5 secondi a mossa. Se ancora persiste la parità, blitz: due partite da 3’+2″, e se ancora si resta pari si va avanti con queste partite finché non c’è un risultato decisivo (vale a dire fino a vittoria di uno dei due).

Montepremi: 2,5 milioni di dollari. Questa volta sono divisi in una maniera diversa rispetto al passato, perché a prescindere da chi vince come la quota del vincitore è di 1,3 milioni, quella dello sconfitto di 1,2 milioni. C’è anche una novità legata al tentativo di incentivare le vittorie: ogni giocatore riceverà 200.000 dollari per partita vinta.

La sede: è il Resorts World Sentosa di Singapore, che include gli Universal Studios Singapore.