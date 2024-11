Sara Errani batte da sotto sul match point: “A Jasmine lo avevo detto…”

Una notte di festa per l’Italia a Malaga dopo la meravigliosa vittoria con la Polonia nella semifinale delle Billie Jean King Cup 2024. Per il secondo anno consecutivo la squadra di Tathiana Garbin ha raggiunto l’ultimo atto della competizione dove attende la vincente di Slovacchia-Gran Bretagna. Un traguardo agguantato al doppio decisivo con Jasmine Paolini e Sara Errani che hanno regalato il secondo punto al termine di una sfida palpitante.

L’ennesimo tassello di una carriera infinita per Sara Errani, che è diventata la giocatrice con più vittorie per l’Italia tra singolare e doppio con la maglia azzurra tra BJK Cup e Fed Cup. Sono ventotto ora i successi per la bolognese, una guida per le compagne dentro e fuori dal campo: “Ho visto entrambi i match di singolare, ho tifato al 100% come se non dovessi giocare”.

Un doppio tiratissimo quello contro Swiatek/Kawa, con anche le azzurre capaci di rimontare da 1-5 nel secondo set. Così Errani da SuperTennis analizza il match: “Oggi è stata una giornata lunga, non facile. in doppio non ho iniziato bene. non è stato semplice, tanti game sono andati al punto decisivo: credo che abbiamo giocato molto bene”.

Poi il clamoroso ultimo punto, con la decisione di servire dal basso proprio sul match point: “L’avevo detto a Jasmine, l’ho fatto diverse volte quest’anno”.