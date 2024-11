Sara Errani in finale di BJK Cup dopo 11 anni! I 6 precedenti dell’Italia

Il 3 Novembre 2013 l’Italia alzava nel cielo di Cagliari la sua quarta Fed Cup. Protagonista assoluta di quel 4-0 alla Russia era stata senza alcun dubbio Sara Errani, che undici anni dopo sarà nuovamente in campo per un’altra finale. Cambia poco se la competizione si chiama ora Billie Jean King Cup, se il formato è completamente stato rivoluzionato e se si gioca sul cemento indoor della sede unica delle finali a Malaga. L’emozione è sempre quella di scrivere la storia e l’eterna campionessa bolognese può davvero compilare un altro capitolo della sua meravigliosa carriera.

Un quinto titolo che era sfuggito all’Italia nella passata stagione, con la squadra capitanata da Tathiana Garbin che riuscì a raggiungere l’ultimo atto. In finale purtroppo le azzurre si arresero al Canada, che si impose per 2-0. Prima una sorprendente Marina Stakusic (nella settimana migliore della sua vita) riuscì a sconfiggere Martina Trevisan, poi Leylah Fernandez sconfisse una Jasmine Paolini ben diversa da quella attuale.

L’Italia ha vissuto anni complicati dopo i trionfi del gruppo storico formato da Pennetta, Schiavone, Vinci ed Errani. Quella del 2013 era stata l’ultima finale prima di quella dello scorso anno. Un perentorio 4-0 alla Russia con Errani dominatrice in singolare e con il primo punto conquistato da Roberta Vinci dopo un’epica battaglia contro Panova, con anche quattro match point annullati dalla pugliese.

Il primo storico ed indimenticabile trionfo risale al 2006. Schiavone batte Flipkens, poi Henin supera Pennetta, che si fa anche male. Henin trascina il Belgio sul 2-1, ma Mara Santangelo non trema e vince in rimonta contro Flipkens. Nel doppio sul 2-0 nel terzo set Henin è costretta al ritiro contro la coppia formata da Schiavone e Vinci. Per l’Italia è la prima Fed Cup.

L’anno successivo un’altra finale, ma in Russia finisce 4-0 per le padrone di casa. Nel 2009 nuovo appuntamento con la storia ed in quel di Reggio Calabria l’Italia domina contro gli Stati Uniti, privi delle sorelle Williams. Ci pensano Pennetta e Schiavone a chiudere i conti già con i singolari. Nel 2010 ecco la rivincita a San Diego, ma sul cemento americano la musica non cambia. Ancora Pennetta e Schiavone vincono i singolari della prima giornata, ma Francesca poi perde un po’ a sorpresa contro Oudin. Flavia, però, non lascia scampo a Vandeweghe e l’Italia si prede il quarto titolo.