SailGP oggi in tv, Dubai 2024: orari, programma 24 novembre, streaming

Quest’oggi, domenica 24 novembre, si disputa a Dubai (Emirati Arabi Uniti) la seconda e ultima giornata della tappa inaugurale della quinta edizione del SailGP, circuito velico internazionale ideato da Larry Ellison e Russell Coutts. Previste altre tre regate di flotta, con tutti e undici i catamarani F50 in acqua contemporaneamente, e a seguire la Finale che stabilirà il podio conclusivo dell’evento.

Dopo un day-1 in sordina, l’Italia proverà a salire di colpi e a raccogliere qualche piazzamento interessante per fornire dei segnali incoraggianti in vista del prosieguo della stagione, che vedrà lo svolgimento di tredici appuntamenti nel 2025. Si tratta della prima apparizione assoluta di un team italiano in questa manifestazione, con James Spithill nel ruolo di CEO.

Al timone della barca c’è il due volte campione olimpico Nacra 17 Ruggero Tita, che viene affiancato da un equipaggio composto da Andrea Tesei (flight controller), Giulia Fava (stratega), Alex Sinclair ed Enrico Voltolini (grinder), Kyle Langford (wing trimmer) e Matteo Celon (riserva/grinder). La compagine nostrana affronta a Dubai dieci avversarie: Spagna (campione in carica), Nuova Zelanda, Australia, Danimarca, Gran Bretagna, USA, Svizzera, Canada, Germania e Brasile.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming della seconda giornata del SailGP di Dubai. Le regate odierne verranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204); in diretta streaming su Sky Go, Now TV, canale YouTube di SailGP (gratuito); in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO SAILGP OGGI A DUBAI

Domenica 24 novembre

Ore 11.00 SailGP a Dubai, seconda giornata – Diretta tv su Sky Sport Arena

PROGRAMMA SAILGP OGGI A DUBAI: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Arena (canale 204), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go e NOW, per gli abbonati; canale YouTube di SailGP, gratis.

Diretta Live testuale: OA Sport.