Ruggero Tita timoniere di Red Bull Italy nel SailGP: svelato tutto l’equipaggio di Spithill

Ruggero Tita sarà il timoniere di Red Bull Italy, la squadra italiana che parteciperà al SailGP, la competizione velica che scatterà nel weekend del 22-23 novembre a Dubai (Emirati Arabi Uniti). Il due volte Campione Olimpico di Nacra 17 avrà il compito di guidare l’equipaggio tricolore, sponsorizzato dalla nota azienda austriaca, in questa manifestazione che si protrarrà per tutto il 2025. Il fuoriclasse trentino, che fa parte del team di Luna Rossa, sarà il faro della formazione guidata a terra da James Spithill, il quale è stato timoniere di Team Prada Pirelli in America’s Cup.

Ruggero Tita ha espresso tutta la propria soddisfazione: “In quanto italiano è per me un estremo onore essere il timoniere della prima squadra italiana di questa competizione mondiale. Siamo un gruppo pieno di talenti, tutti incredibilmente entusiasti di affrontare questa sfida e pronti a debuttare questo weekend a Dubai per dare il via alla stagione. Non vediamo l’ora di gareggiare in casa davanti ai tifosi italiani nel settembre 2025“. A bordo dell’F50 ci saranno anche la stratega Giulia Fava (già vincitrice della versione femminile della America’s Cup), il responsabile del flight control Andrea Tesei (già trimmer di Luna Rossa), l’espertissimo Kyle Langford (ha vinto il SailGP per tre volte con l’Australia), i grinder Matteo Celon ed Enrico Voltolini e Alex Sinclair.

James Spithill ha dichiarato: “Ho avuto la fortuna di vivere e competere per l’Italia più volte nella mia carriera e ho visto quanto talento sta emergendo in questo Paese. Sono rimasto impressionato anche dalla passione e dalla lealtà dei tifosi italiani. Sono certo che sosterranno Ruggero e tutta la squadra con grande energia.” Ha poi continuato Spithill: “Abbiamo messo assieme un fantastico mix di esperienza e di giovani talenti: non vedo l’ora di vederli in azione sul campo di regata!”.