Rugby, Michele Lamaro: “Bisogna rimanere accesi per 80 minuti, abbiamo tante colpe”

Una sconfitta davvero pesante per l’Italrugby a Udine contro l’Argentina nel primo test match di novembre. I ragazzi di Gonzalo Quesada hanno mostrato un passo indietro rispetto a quello che di buono avevano fatto vedere durante il Sei Nazioni: probabilmente il lavoro fatto durante le ultime settimane non ha attecchito.

Questa l’analisi nel post match del capitano Michele Lamaro: “Abbiamo avuto troppi problemi, soprattutto in quei palloni ’50 e 50’ dove gli Argentini sono sempre bravissimi ad arrivare prima. Abbiamo tante colpe, nel secondo tempo non siamo riusciti a rimanere ordinati e compatti”.

Chiaro il messaggio del capitano: “Non ci sono scuse: è una partita internazionale dove tutto può succedere, dobbiamo riuscire ad essere accesi e concentrati per tutti gli 80 minuti, anche quando le cose vanno male. Sapevamo che avremmo affrontato una grandissima squadra che non ci avrebbe lasciato niente. In alcuni momenti siamo riusciti a creare delle opportunità, ma ci hanno messi sempre in difficoltà nel punto d’incontro. Ora testa alla Georgia”.