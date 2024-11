Rugby, l’Italia sfida gli All Blacks a Torino nella partita più dura

Si chiude il novembre ovale dell’Italia e gli azzurri di Gonzalo Quesada affronteranno sabato sera a Torino la Nuova Zelanda. Una sfida sicuramente affascinante, ma al tempo stesso al limite della missione impossibile, per una formazione che non ha convinto sin qui, venendo nettamente battuta dall’Argentina e poi vincendo in extremis contro la Georgia. E con gli All Blacks servirà una prestazione perfetta per uscire a testa alta.

La squadra di Scott Robertson è reduce dal doloroso ko subito a Parigi contro la Francia e ha voglia di riprendere subito a correre. Per farlo il coach neozelandese si affida a una formazione di altissimo livello, limitando al massimo gli esperimenti, e mettendo giocatori chiave ed esperti al comando. Così in cabina di regia si siede Beauden Barrett, mentre il triangolo allargato fa paura con Will Jordan estremo, Caleb Clarke e Mark Tele’a alle ali. E in mischia troviamo giocatori come Scott Barrett, Patrick Tuipulotu e Ardie Savea, mentre dalla panchina potranno entrare campioni come TJ Perenara e Damian McKenzie.

Insomma, una vera e propria montagna nera da scalare per gli azzurri, che nell’ultimo scontro diretto, durante i Mondiali 2023, vennero sconfitti per 96-17. Italia che ritrova a estremo la sua stella, Ange Capuozzo, mentre non cambia il resto della trequarti. In mediana, con Paolo Garbisi, torna Martin Page-Relo, mentre in mischia Quesada deve rinunciare a capitan Lamaro per infortunio, ma ritrova in seconda linea Federico Ruzza.

ITALIA – NUOVA ZELANDA

Italia: 15 Ange Capuozzo, 14 Jacopo Trulla, 13 Juan Ignacio Brex, 12 Tommaso Menoncello, 11 Monty Ioane, 10 Paolo Garbisi, 9 Martin Page-Relo, 8 Ross Vintcent, 7 Manuel Zuliani, 6 Sebastian Negri, 5 Dino Lamb, 4 Federico Ruzza, 3 Marco Riccioni, 2 Gianmarco Lucchesi, 1 Danilo Fischetti

In panchina: 16 Giacomo Nicotera, 17 Mirco Spagnolo 18 Simone Ferrari, 19 Niccolò Cannone, 20 Alessandro Izekor, 21 Alessandro Garbisi, 22 Leonardo Marin 23 Marco Zanon

Nuova Zelanda: 15 Will Jordan, 14 Mark Tele’a, 13 Rieko Ioane, 12 Anton Lienert-Brown, 11 Caleb Clarke, 10 Beauden Barrett, 9 Cam Roigard, 8 Ardie Savea, 7 Sam Cane, 6 Wallace Sititi, 5 Patrick Tuipulotu, 4 Scott Barrett, 3 Tyrel Lomax, 2 Codie Taylor, 1 Ethan de Groot

In panchina: 16 Asafo Aumua, 17 Ofa Tu’ungafasi, 18 Fletcher Newell, 19 Tupou Vaa’i, 20 Peter Lakai, 21 TJ Perenara, 22 David Havili, 23 Damian McKenzie