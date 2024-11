Rugby: l’Argentina punta l’Inghilterra nel ranking mondiale

Si è disputato questo weekend il primo giro di test match autunnali, con due partite in programma come antipasto di un lungo novembre ovale. In campo sono scese Inghilterra, Nuova Zelanda, Scozia e Fiji, con le vittorie degli All Blacks e degli scozzesi a dare il via alle tante sfide delle prossime settimane. E arrivano anche i primi cambi nel ranking mondiale.

In vetta resta l’Irlanda, che con 92.12 punti precede il Sudafrica, che si conferma in seconda posizione, fermo a 91.77 punti. In terza posizione si conferma la Nuova Zelanda, che battendo di misura l’Inghilterra avvicina la seconda piazza salendo a 89.67, quasi un punto in più rispetto a settimana scorsa. Ai piedi del podio resta la Francia, la quale allunga sull’Inghilterra, che perde quasi un punto e scivola a 84.43 punti.

Punta, così, alla top 5 l’Argentina, che ora è a solo 0,13 punti dai britannici, precedendo sempre la Scozia, che così è in settima piazza. All’ottava posizione c’è l’Italia, seguita ora dall’Australia, che sfrutta la vittoria della Scozia per superare le Fiji, che ora chiudono la top 10. Scendendo lungo la top 15 troviamo il Galles, la Georgia, le Samoa, il Giappone e il Portogallo.

RANKING RUGBY AL 4 NOVEMBRE

1 Irlanda 92.12

2 Sudafrica 91.77

3 Nuova Zelanda 88.70

4 Francia 86.96

5 Inghilterra 84.43

6 Argentina 84.30

7 Scozia 83.39

8 Italia 79.98

9 Australia 79.32

10 Fiji 79.07

11 Galles 76.04

12 Georgia 74.10

13 Samoa 72.68

14 Giappone 72.31

15 Portogallo 70.61

16 Tonga 68.12

17 Uruguay 67.39

18 Spagna 66.29

19 USA 65.70

20 Romania 62.62