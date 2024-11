Rugby, i precedenti tra Italia e Argentina: la vittoria azzurra manca da 16 anni

Quella di sabato a Udine sarà la ventiquattresima sfida tra l’Italia del rugby e l’Argentina, un derby latino che ha sempre avuto un sapore speciale. Perché spesso in campo per i Pumas ci sono stati giocatori dalla chiara origine italiana, mentre in maglia azzurra si sono visti, e si vedono, tantissimi atleti nati e cresciuti rugbisticamente in Argentina. Quest’anno anche in panchina l’incrocio sarà affascinante, con l’ex Pumas Gonzalo Quesada sulla panchina azzurra.

Una sfida che in passato ha visto l’Argentina sorridere molto spesso, con i precedenti che dicono 17 vittoria dei sudamericani, cinque successi azzurri e un pareggio (18-18 nel 1997). La prima partita tra le due formazioni è datata 1978, a Rovigo, quando l’Italia si impose per 19-6. Da allora due sfide negli anni ’80, vinte entrambe dai Pumas, prima del successo azzurro in Sudafrica durante i Mondiali del 1995.

Negli anni 2000, però, abbiamo vissuto praticamente un monologo argentino, che ha vinto 14 delle ultime 16 sfide, con gli azzurri che si sono imposti solo due volte, entrambe a Cordoba, nel 2005 e nel 2008. Sono, dunque, 16 anni che l’Italia del rugby non batte l’Argentina, diventata un tabù che gli azzurri non riescono a sfatare.

Ma se spesso le sfide sono state combattute, con il 14-19 del 2013 a Roma, il 18-20 dell’anno successivo a Genova e il 30-24 del 2016 a Santa Fe, gli ultimi due confronti tra le due nazionali sono state dominate dall’Argentina. Nel 2017 a Firenze finì 15-31, mentre l’ultima partita tra Italia e Argentina si è giocata a Treviso nel 2021 e i Pumas si sono imposti 16-36. Sarà la volta buona per sfatare il tabù e ritrovare la vittoria?