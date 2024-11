Ranking WTA (11 novembre 2024): Jasmine Paolini n.4, ma solo tre italiane in top100

Con la vittoria di Coco Gauff alle Finals, la stagione WTA è andata in archivio. Un successo che ha permesso all’americana di consolidare la propria terza posizione del ranking mondiale, dietro ad Iga Swiatek ed Aryna Sabalenka, che terminerà l’anno da numero uno del mondo.

Jasmine Paolini fa la storia del tennis azzurro, perchè nessuna tennista italiana era mai riuscita a chiudere l’anno al quarto posto del ranking mondiale. La certificazione di una stagione fenomenale per la tennista toscana, capace di raggiungere due finali Slam (Roland Garros e Wimbledon), sommando poi una serie di ulteriori risultati davvero eccezionali.

La toscana ha difeso il suo quarto posto per soli quattro punti dall’assalto della cinese Zheng Qinwen, che ha raggiunto la finale a Riad. Sesta posizione per la kazaka Elena Rybakina, che ha faticato molto nel corso del finale di stagione anche per alcuni problemi fisici. Settima la finalista dello US Open, Jessica Pegula, poi la connazionale Emma Navaro e la russa Daria Kasatkina. Rientra in Top-10 anche la ceca Barbora Krejcikova grazie alla semifinale alle WTA Finals.

Per quanto riguarda l’Italia, tra le prime cento del mondo ci sono, oltre Jasmine Paolini, anche Elisabetta Cocciaretto e Lucia Bronzetti. Dietro alla toscana, c’è davvero poco al momento, con un settore femminile in crisi e che fatica a tirare fuori giovani di livello.

RANKING WTA

Lunedì 11 novembre 2024

1. Aryna Sabalenka (Blr) 9416 punti

2. Iga Swiatek (Pol) 8370

3. Coco Gauff (Usa) 6530

4. Jasmine Paolini 5344

5. Qinwen Zheng (Chn) 5340

6. Elena Rybakina (Kaz) 5171

7. Jessica Pegula (Usa) 4705

8. Emma Navarro (Usa) 3589

9. Daria Kasatkina (Rus) 3368

10. Barbora Krejcikova (Cze) 3214

TOP TEN ITALIANE RANKING WTA

Lunedì 11 novembre 2024



4. Jasmine Paolini 5344 punti

54. Elisabetta Cocciaretto 1048

78. Lucia Bronzetti 887

105. Sara Errani 717

126 Martina Trevisan 592

153. Lucrezia Stefanini 494

204. Giorgia Pedone 349

211. Nuria Brancaccio 344

283. Nicole Fossa Huergo 238

327. Camilla Rosatello 192