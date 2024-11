Quando si recuperano le qualifiche di F1 in Brasile: cambia anche l’orario della gara. Guida TV8 e Sky

Le condizioni meteo estreme di San Paolo hanno portato allo spostamento alla giornata odierna delle qualifiche del GP del Brasile di F1, con le previsioni che hanno costretto gli organizzatori anche ad anticipare l’orario di partenza della gara, onde evitare ulteriori rinvii a causa del maltempo.

Doppio impegno inusuale, dunque, nella giornata di domenica 3 novembre: le qualifiche, inizialmente programmate alle ore 19.00 di ieri, scatteranno oggi alle ore 11.30, mentre la gara, che a San Paolo si corre sulla distanza dei 71 giri, prenderà il via alle ore 16.30 e non alle ore 18.00 come precedentemente previsto.

Le qualifiche e la gara di F1 saranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K, mentre la diretta streaming sarà affidata a Sky Go e NOW, infine la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport. Copertura in tv in chiaro su TV8 HD ed in streaming gratuito su tv8.it in differita solo per la gara.

CALENDARIO GP BRASILE F1 2024

Domenica 3 novembre

11.30 F1, GP Brasile: qualifiche – Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, Sky Go, NOW

16.30 F1, GP Brasile: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, Sky Go, NOW, differita 21.30 TV8 HD, tv8.it

PROGRAMMA GP BRASILE F1 2024: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: in abbonamento su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, differita in chiaro su TV8 HD (solo gara).

Diretta streaming: in abbonamento su Sky Go e NOW, differita gratuita su tv8.it (solo gara).

Diretta Live testuale: OA Sport.

A CHE ORA LA F1 SU TV8

Domenica 3 novembre

21.30 F1, GP Brasile: gara (71 giri) – Differita TV8 HD, tv8.it