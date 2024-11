Quando si gioca Paolini-Zheng, WTA Finals: data, programma, tv, precedenti

Jasmine Paolini affronterà la cinese Qinwen Zheng nell’ultima partita del round robin alle WTA Finals, il torneo di fine stagione riservato alle migliori otto tenniste dell’annata agonistica. Sul cemento di Riad (Arabia Saudita) andrà in scena un vero e proprio scontro: chi vince si qualifica alle semifinali, chi perde dovrà tornare a casa. La numero 4 del mondo, reduce dalla vittoria contro la kazaka Elena Rybakina e dalla sconfitta contro la bielorussa Aryna Sabalenka, cercherà il grande colpaccio contro un’avversaria molto temibile.

Le due rivali sono infatti appaiate in classifica generale con una vittoria e una sconfitta a testa, chi avrà la meglio chiuderà al secondo posto in classifica generale alle spalle di Sabalenka e si meriterà la semifinale contro la prima classificata dell’altro raggruppamento (la polacca Iga Swiatek, le statunitensi Jessica Pegula e Coco Gauff, la ceca Barbora Krejcikova). Jasmine Paolini, che è impegnata anche in doppio insieme a Sara Errani, ha i mezzi per provarci.

Qinwen Zheng ha vinto i tre precedenti disputati: l’attuale numero 7 del ranking WTA si è imposta in due incontri andati in scena nel 2023 (6-4, 1-6, 6-1 nella finale a Palermo e 6-2, 6-2 nella semifinale a Zhengzhou) e poche settimane fa ai quarti di finale del WTA 1000 di Wuhan con il punteggio di 6-2, 3-6, 6-3. Nell’ultima occasione l’azzurra era stata brava a fare suo il secondo set, ma nella terza frazione non è riuscita a tenere il ritmo dell’asiatica e ha dovuto alzare bandiera bianca.

Di seguito il calendario completo e il programma dettagliato della prossima partita di Jasmine Paolini alle WTA Finals. L’incontro sarà trasmesso in diretta tv su Supertennis, Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Tennis (canale 203; in diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTenniX; in diretta live testuale su OA Sport. Ricordiamo che Riad sono due ore avanti rispetto a noi e che i due singolari si giocano a partire dalle ore 16.00 italiane.

CALENDARIO PAOLINI-ZHENG, WTA FINALS

Mercoledì 6 novembre

Orario da definire (i due singolari di giornata si chiudono uno dopo l’altro a partire dalle ore 16.00) Jasmine Paolini vs Qinwen Zheng – Diretta tv su Supertennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis

L’ordine di gioco e l’orario dell’incontro verrà comunicato martedì 5 novembre.

PROGRAMMA PAOLINI-RYBAKINA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Supertennis, gratis e in chiaro; Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203), per gli abbonati.

Diretta streaming: supertennis.tv, gratis; Sky Go, NOW, SuperTenniX, per gli abbonati.

Diretta live testuale: OA Sport.