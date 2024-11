Quando si gioca Italia-Argentina di Coppa Davis? Programma, orari, tv, streaming

Giovedì 21 novembre (ore 17.00), l’Ital-tennis sarà chiamata all’impegno nei quarti di finale della Final Eight di Coppa Davis a Malaga (Spagna). Al Palacio de Deportes José María Martín Carpena gli azzurri affronteranno l’Argentina e puntano senza mezzi termini a una riconquista del titolo, dopo il trionfo dell’anno scorso. La formazione tricolore giocherà l’ultimo dei quattro quarti prevista sul veloce indoor iberico.

Il capitano Filippo Volandri non ha ancora sciolto le riserve sull’elenco definitivo dei convocati ed è lecito pensare che osserverà con attenzione quanto accadrà nelle ATP Finals di Torino, visti gli impegni di Jannik Sinner in singolare e di Simone Bolelli /Andrea Vavassori nel doppio. Indubbiamente, salvo problemi fisici dell’ultimo momento che nessuno si augura, Sinner è quello che ha il posto garantito, in qualità di n.1 del mondo e di leader della squadra.

Il resto della compagine deve essere definito. Si può supporre, comunque, che l’ex tennista toscano possa affidarsi a Lorenzo Musetti e a Matteo Berrettini, che hanno deciso di tirare un po’ il freno dagli impegni nel massimo circuito internazionale, per allenarsi e prepararsi eventualmente alla competizione di Malaga. Discorso diverso per Flavio Cobolli che deve fare i conti con il recupero da un problema fisico alla spalla. Matteo Arnaldi, invece, sembra essere il meno probabile dei singolaristi. Vedremo.

Se si considerano i precedenti, Italia e Argentina sono sul 3-2, con l’ultimo incrocio piuttosto recente, citando il Round Robin di due anni fa a Bologna, quando i nostri portacolori si imposero 2-1, grazie alle vittorie di Berrettini contro Sebastian Baez e di Sinner opposto a Francisco Cerundolo. Nomi che potrebbero ricorrere, considerando però in ascesa le quotazioni di Tomas Martin Etcheverry e non sottovalutando il doppio collaudato formato da Andres Molteni e da Maximo Gonzalez.

La sfida tra Italia e Argentina, valida per i quarti di finale della Final Eight di Coppa Davis a Malaga, andrà in scena giovedì 21 novembre a partire dalle 17.00. La copertura televisiva sarà garantita dai canali Rai (Rai 2 HD / RaiSport HD), Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203); in streaming su RaiPlay, SkyGo, NOW e su SuperTennix. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale.

Ore 17:00 Italia vs Argentina

Diretta tv: Rai 2 HD, RaiSPort HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203)

Diretta streaming: RaiPlay, SkyGo, NOW, SuperTennix

Diretta testuale: OA Sport