Quando si gioca Errani/Paolini-Chan/Kudermetova: orario WTA Finals 2024, tv, streaming

Momenti decisivi in arrivo per Jasmine Paolini, sia da sola che in coppia con Sara Errani. Ed è questo secondo caso che la vedrà protagonista giovedì, nell’incontro che vale l’acceso alle semifinali delle WTA Finals 2024 nel girone bianco. Dall’altra parte della rete Hao-Ching Chan e Veronika Kudermetova.

Per assurdo, si tratta della replica della finale del WTA 1000 di Pechino, vinta dalle azzurre e che ha consentito loro di rendere ancor più preziosa un’annata che, a prescindere da come andranno questi ultimi sgoccioli di stagione, sarà totalmente da ricordare. Il primo posto è già nelle mani di Dabrowski/Routliffe. Si giocherà come ultimo match, e questa collocazione arriva per un unico motivo: l’organizzazione vuole evitare di avere Dabrowski/Routliffe-Dolehide/Krawczyk, un match che non conta più nulla, come ultimo match. Questo, invece, vale eccome.

Il match tra Errani/Paolini e Chan/Kudermetova si giocherà giovedì 7 novembre come quarto match dalle ore 11:00. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Sky Sport Uno (201) e/o Sky Sport Tennis (203) e in chiaro su SuperTennis e in diretta streaming su SkyGo, Now, SuperTenniX e sito di SuperTennis. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO WTA FINALS 2024 OGGI

Giovedì 7 novembre

Ore 11:00 Dabrowski (CAN)/Routliffe (NZL) [2]-Dolehide (USA)/Krawczyk (USA) [5]

Non prima delle ore 13:30 Swiatek (POL) [2]-Pegula (USA) [6]

Non prima delle ore 16:00 Gauff (USA) [3]-Krejcikova (CZE) [8]

A seguire Errani (ITA)/Paolini (ITA) [4]-Chan (TPE)/Kudermetova [7]

PROGRAMMA WTA FINALS 2024: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), SuperTennis

Diretta streaming: SkyGo, Now, SuperTenniX, sito di SuperTennis

Diretta Live testuale: OA Sport