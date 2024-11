Quando le prossime gare di sci alpino? Orari Beaver Creek, programma, tv

La Coppa del Mondo di sci alpino 2024-2025 prosegue nella sua trasferta nordamericana. Dopo l’esordio di Killington (Vermont) il Circo Bianco al femminile vede cancellati i due giganti di Mont Tremblant (Canada) per cui saranno in scena solo gli uomini a Beaver Creek (Colorado).

Quale sarà il programma? Il comparto maschile sarà impegnato in 2 prove veloci ed un gigante. Per questo motivo da martedì 3 a giovedì 5 dicembre sono in programma le 3 prove della discesa che si disputerà, poi, venerdì 6 dicembre alle ore 19.00 italiane. Sabato alle ore 18.30 sarà la volta del superG, mentre domenica 8 si chiuderà con il gigante.

Le donne, invece, tra sabato 7 e domenica 8 dicembre avevano in programma due giganti a Tremblant (Canada), ma sono stati cancellati per mancanza di neve.

Come seguire l’evento in tv? I fine settimana di Beaver Creek e Tremblant saranno visibili su Eurosport e Raisport. I canali saranno scelti in base alla programmazione coinvolgendo anche Rai2. In streaming si potrà seguire su discovery+, DAZN, NOW e SkyGO. OA Sport, come sempre, vi garantirà la DIRETTA LIVE scritta di ogni manche o gara, ma non delle prove.

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2024-2025

Martedì 3 dicembre

Ore 20.00 prima prova discesa maschile Beaver Creek

Mercoledì 4 dicembre

Ore 17.00 seconda prova discesa maschile Beaver Creek

Giovedì 5 dicembre

Ore 17.00 terza prova discesa maschile Beaver Creek

Venerdì 6 dicembre

Ore 19.00 discesa maschile Beaver Creek

Sabato 7 dicembre

Ore 18.30 superG maschile Beaver Creek

Domenica 8 dicembre

Ore 18.00 prima manche gigante maschile Beaver Creek

Ore 21.00 seconda manche gigante maschile Beaver Creek